«Ростелеком» обеспечил новостройки Новосибирска комплексом цифровых решений

Телекоммуникационная инфраструктура уже подготовлена в 20 новостройках жилых комплексов и микрорайонов: Матрешкин Двор, Аврора, Римский Квартал, Дивногорский и др. Волоконно-оптический кабель национальный оператор связи протянул к домам еще на этапе застройки, чтобы новоселы сразу же могли подключить интернет, интерактивное ТВ, телефонию и систему «Умный дом».

По согласованию с УК или ТСЖ «Ростелеком» готов оборудовать жилые комплексы интеллектуальными общедомовыми и индивидуальными (квартирными) приборами учета коммунальных услуг. Счетчики воды, тепла и электроэнергии передают показания по интернету и не требуют участия человека. Система дистанционного учета и контроля «Ростелекома» собирает и анализирует параметры работы общедомового оборудования, позволяя управляющим компаниям минимизировать аварийные ситуации и потери энергоресурсов.

Безопасность проживающих в домах обеспечивают умные системы контроля доступа в подъезд и во двор: видеонаблюдение, IP-домофон и шлагбаум. Еще один современный тренд, который «Ростелеком» включил в цифровую экосистему новостроек, - единая сеть Wi-Fi на придомовой территории.

Владельцы автомобилей, проживающие в десятиэтажке по адресу: улица Сухарная, 96 (ЖК Сосны), уже опробовали систему управления автоматикой ворот и шлагбаумом при въезде во двор. Жители новостройки по адресу: улица Пригородная, 5 (Золотая Роща), оценили эксклюзивные преимущества умного видеодомофона. Бесплатную зону Wi-Fi на территории двора первыми протестировали новоселы дома № 6/1 по улице Красносельской (ЖК Аврора).

Переговорным устройством для видеодомофона нового поколения может служить как стационарный IP-телефон, так и смартфон. Каждая квартира имеет личный кабинет в мобильном приложении «Feel in Home Домофон», где можно настроить необходимые функции: время открывания двери каждым именным ключом, номера телефонов, на которые будут приходить вызовы с домофонной панели, временный «гостевой вход».

Чуть позже в IP-домофоне появится функция управления внешними устройствами. То есть открывать шлагбаум или ворота во дворе, пропускать автомобиль на парковку жители умных домов смогут в едином мобильном приложении. Пока для этого используются разные ПО.

- Для жителей новостроек цифровая экосистема «Ростелекома» обеспечивает максимум комфорта, для управляющих компаний - решает задачи эффективного управления сложной инфраструктурой многоквартирного дома или всего жилого комплекса, - комментирует директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. - Наши ИТ-продукты и сервисные услуги существенно сокращают затраты за счет исключения ставших ненужными бизнес-процессов. Телеметрия, видеодомофон, система контроля и управления доступом на территорию и другие технологии интернета вещей, которые мы внедряем в новостройках, делают жилую среду многофункциональной, безопасной, а значит, более привлекательной для будущих владельцев.

Кроме цифровых решений «Ростелеком» предоставляет целый комплекс сервисных услуг управляющим компаниям ЖКХ и ТСЖ, включая монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, дизель-генераторов, диспетчеризацию лифтового хозяйства и электроизмерения, в том числе испытания сопротивления заземляющих устройств, системы молниезащиты зданий и сооружений и др.