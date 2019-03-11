Конкурс «Клиника года - 2019»: Диагностический центр «МРТ-эксперт»
Компания «МРТ-Эксперт» - крупнейшая в России сеть, объединяющая диагностические центры, специализирующиеся на магнитно-резонансной томографии, и многофункциональные центры, где наряду с МРТ-диагностикой применяются и другие различные методы распознавания или исключения из диагноза практически любых скрытых патологий. Только холдинг «МРТ-Эксперт», единственный в России (не исключая учреждения государственного здравоохранения и медицинские вузы), занимается плановой подготовкой и повышением квалификации специалистов МРТ-диагностики. Разработаны и внедрены в учебный процесс программы обучения не только врачей, но и студентов, интернов, ординаторов. Первый центр открылся в Новосибирске в 2011 году, второй - в 2014 году.
Новосибирск,
• Красный пр-т, 79/1
• ул. Якушева, 41
Тел. (383) 319-15-51, afatyanova@mrtexpert.ru
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Диагностический центр МРТ-эксперт .
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