2019-03-11T12:31:12+03:00
Клиника года

Конкурс «Клиника года - 2019»: Диагностический центр «МРТ-эксперт»

Участник конкурса «Клиника года - 2019», номинация «Лучший специализированный медицинский центр» и специализированная номинация «За достижения в области диагностики заболеваний»
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Компания «МРТ-Эксперт» - крупнейшая в России сеть, объединяющая диагностические центры, специализирующиеся на магнитно-резонансной томографии, и многофункциональные центры, где наряду с МРТ-диагностикой применяются и другие различные методы распознавания или исключения из диагноза практически любых скрытых патологий. Только холдинг «МРТ-Эксперт», единственный в России (не исключая учреждения государственного здравоохранения и медицинские вузы), занимается плановой подготовкой и повышением квалификации специалистов МРТ-диагностики. Разработаны и внедрены в учебный процесс программы обучения не только врачей, но и студентов, интернов, ординаторов. Первый центр открылся в Новосибирске в 2011 году, второй - в 2014 году.

Новосибирск,

• Красный пр-т, 79/1

• ул. Якушева, 41

Тел. (383) 319-15-51, afatyanova@mrtexpert.ru

www.mrtexpert.ru

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Диагностический центр МРТ-эксперт .

ИСТОЧНИК KP.RU

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