Конкурс «Клиника года - 2019»: Клиника эстетической стоматологии DA VINCHI
Стоматологическая клиника DA VINCHI - это место, где гармонично сочетаются безупречное качество лечения и расслабляющая атмосфера. В клинике предоставлен полный спектр терапевтических, хирургических, ортодонтических и ортопедических услуг. Для лечения и поддержания эстетики полости рта предлагаются самые передовые технологии, материалы и новейшее оборудование высочайшего качества.
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Специалисты клиники имеют высокий уровень квалификации, обладают опытом, а также полны энтузиазма и любви к своей работе, что позволяет пациентам быть спокойными за качество услуг клиники.
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Клиника расположена в центральной части города на первом этаже нового апарт-комплекса с удобными парковками.
630132, Новосибирск, ул. Железнодорожная, 15, тел. (383) 209-07-13
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Клиника эстетической стоматологии DA VINCHI.
ИСТОЧНИК KP.RU