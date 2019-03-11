Конкурс «Клиника года - 2019»: Клиника эстетической стоматологии DA VINCHI

Стоматологическая клиника DA VINCHI - это место, где гармонично сочетаются безупречное качество лечения и расслабляющая атмосфера. В клинике предоставлен полный спектр терапевтических, хирургических, ортодонтических и ортопедических услуг. Для лечения и поддержания эстетики полости рта предлагаются самые передовые технологии, материалы и новейшее оборудование высочайшего качества.

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Специалисты клиники имеют высокий уровень квалификации, обладают опытом, а также полны энтузиазма и любви к своей работе, что позволяет пациентам быть спокойными за качество услуг клиники.

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Клиника расположена в центральной части города на первом этаже нового апарт-комплекса с удобными парковками.

630132, Новосибирск, ул. Железнодорожная, 15, тел. (383) 209-07-13

davincinsk.ru

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