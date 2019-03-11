2019-03-11T10:23:16+03:00
Клиника года

Номинация «Доктор года - 2019»: Анна Юрьевна Пащенко

Главный врач Клиники эстетической стоматологии DA VINCHI
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Главный врач Клиники эстетической стоматологии DA VINCHI Анна Юрьевна ПащенкоГлавный врач Клиники эстетической стоматологии DA VINCHI Анна Юрьевна Пащенко
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Номинация «Доктор года - 2019», Специализация «ортопедия, терапия, хирургия».

Анна Юрьевна Пащенко получила образование в Новосибирском государственном медицинском университете (стоматологический и факультет «Управление в здравоохранении»).

Стаж работы по направлению эстетическая стоматология составляет 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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