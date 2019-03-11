2019-03-11T09:14:53+03:00
Клиника года

Номинация «Клиника года - 2019»: Клиника эстетической медицины «Линлайн»

Участник конкурса «Клиника года - 2019» в номинации «Лучший специализированный медицинский центр» и в специализированной номинации «За достижения в области индустрии красоты»
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«Линлайн» - крупнейшая сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии в Европе (более 30 филиалов). Клиника «Линлайн» в Новосибирске начала работу в 2010 году.

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Услуги клиники

• Уникальные лазерные процедуры: омоложение кожи RecoSMA, коррекция рубцов, удаление татуировок, лазерная QOOL-эпиляция, лечение гиперпигментации и др.

• Весь спектр услуг инъекционной косметологии

• Аппаратная косметология

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В 2017 году на Всероссийском конкурсе «Парад клиник» «Линлайн» была признана лучшей клиникой эстетической медицины в России.

«Линлайн» - выбирайте лучшее для красоты и здоровья!

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Новосибирск, ул. Достоевского, 10, т. (383) 30-55-221

www.linline-clinic.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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