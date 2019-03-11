Номинация «Клиника года - 2019»: Клиника эстетической медицины «Линлайн»

«Линлайн» - крупнейшая сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии в Европе (более 30 филиалов). Клиника «Линлайн» в Новосибирске начала работу в 2010 году.

.

Услуги клиники

• Уникальные лазерные процедуры: омоложение кожи RecoSMA, коррекция рубцов, удаление татуировок, лазерная QOOL-эпиляция, лечение гиперпигментации и др.

• Весь спектр услуг инъекционной косметологии

• Аппаратная косметология

.

.

В 2017 году на Всероссийском конкурсе «Парад клиник» «Линлайн» была признана лучшей клиникой эстетической медицины в России.

«Линлайн» - выбирайте лучшее для красоты и здоровья!

.

Новосибирск, ул. Достоевского, 10, т. (383) 30-55-221

www.linline-clinic.ru