Ольга Васильевна Бибикова
Ольга Васильевна Бибикова окончила Сибирский государственный медицинский университет, специализация «лечебное дело», «дерматовенерология».
Личные и профессиональные достижения:
За 8 лет работы достигла высокого уровня профессионализма, владеет инъекционными методиками любой сложности.
Прошла следующие курсы повышения квалификации:
• Применение лазерного аппарата Multiline в косметологии
• Инъекционная коррекция морщин ботулотоксином типа А (ботокс, диспорт)
• Контурная пластика с интрадермальными имплантами на основе гиалуроновой кислоты (работа с канюлями)
• Мезотерапия в эстетической медицине и косметологии
• Биоревитализация
• Процедуры детям
• Нитевой лифтинг
• Инъекционный липолиз
• Anti-age медицина
Регулярно участвует в конференциях, конгрессах, семинарах, мастер-классах.
От первого лица
- Считаю, что врач-косметолог может внести большой вклад в жизнь пациента и его близких. Когда человек нравится себе, он по-настоящему счастлив и готов нести радость окружающим. Самое главное в моей работе - выбрать правильную тактику лечения и найти подход к каждому пациенту. Для этого необходимы опыт и постоянное развитие. Считаю, что настоящее счастье в жизни - заниматься любимым делом!
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