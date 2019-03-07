2019-03-07T13:19:22+03:00
Клиника года

Ольга Васильевна Бибикова

Главный врач Клиники эстетической медицины «Линлайн». Номинация «Доктор года - 2019»
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Главный врач Клиники эстетической медицины «Линлайн» Ольга Васильевна БибиковаГлавный врач Клиники эстетической медицины «Линлайн» Ольга Васильевна Бибикова
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Ольга Васильевна Бибикова окончила Сибирский государственный медицинский университет, специализация «лечебное дело», «дерматовенерология».

Личные и профессиональные достижения:

За 8 лет работы достигла высокого уровня профессионализма, владеет инъекционными методиками любой сложности.

Прошла следующие курсы повышения квалификации:

• Применение лазерного аппарата Multiline в косметологии

• Инъекционная коррекция морщин ботулотоксином типа А (ботокс, диспорт)

• Контурная пластика с интрадермальными имплантами на основе гиалуроновой кислоты (работа с канюлями)

• Мезотерапия в эстетической медицине и косметологии

• Биоревитализация

• Процедуры детям

• Нитевой лифтинг

• Инъекционный липолиз

• Anti-age медицина

Регулярно участвует в конференциях, конгрессах, семинарах, мастер-классах.

От первого лица

- Считаю, что врач-косметолог может внести большой вклад в жизнь пациента и его близких. Когда человек нравится себе, он по-настоящему счастлив и готов нести радость окружающим. Самое главное в моей работе - выбрать правильную тактику лечения и найти подход к каждому пациенту. Для этого необходимы опыт и постоянное развитие. Считаю, что настоящее счастье в жизни - заниматься любимым делом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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