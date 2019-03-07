Директор ЭПМ-НовЭЗ рассказала губернатору НСО о действующей на предприятии профориентационной программе

6 марта директор по персоналу АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод» Елена Берилло приняла участие в выездном рабочем совещании при губернаторе Новосибирской области, где обсуждался вопрос подготовки кадров для ведущих предприятий Искитимского района и города Искитима на базе учебных заведений региона. В ходе совещания губернатор Андрей Травников дал поручение министру образования Сергею Федорчуку о налаживании взаимодействия учреждений среднего и высшего профессионального образования с предприятиями, нуждающимися в квалифицированных кадрах.

Елена Берилло рассказала участникам совещания, что на ЭПМ-НовЭЗ действует программа «Школа - ссуз, вуз - предприятие», цель которой - обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для работы на предприятии, начиная со школьной скамьи. В рамках программы проходят три смены в год, в каждую смену обучается порядка 20 детей, реализуя 6 - 12 проектов по 8 профессиональным компетенциям.

Новосибирский электродный завод активно сотрудничает по вопросам подготовки кадров для предприятия с механико-технологическим факультетом Новосибирского государственного технического университета, Новосибирским промышленно-энергетическим колледжем, Бердским политехническим колледжем, Линевским центром профессионального обучения. На сегодняшний день на очной и заочной формах обучения за счет средств Новосибирского электродного завода занимаются 15 студентов. В 2018 году на ЭПМ-НовЭЗ завершили практику 54 учащихся из ссузов и вузов Новосибирска.