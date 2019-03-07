2019-03-07T07:48:44+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - пользователей интернет-банка «УРАЛСИБ - Бизнес Online»
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Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, в том числе собственникам и владельцам предприятий, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.

С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:

• отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам;

• совершать платежи, в том числе с использованием шаблонов;

• получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ;

• отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий, а также отслеживать их статус;

• отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств;

• получать консультации специалистов Банка в письмах или в режиме реального времени в онлайн-чате;

• получать информацию о ближайших офисах и банкоматах Банка.

Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.

ИСТОЧНИК KP.RU

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