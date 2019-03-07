2019-03-06T19:43:20+03:00
Политика

Связистка с Глазом Дракона: сибирячка пошла служить в армию вслед за дядей и дедом

Елена Токаренко честно рассказала о непростой службе, отношениях с сослуживцами и любимом хобби - выращивании орхидей
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена служит в армии уже 32 года.Елена служит в армии уже 32 года.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Елена Токаренко - яркая блондинка, которую проще представить в офисе крупной фирмы или салоне красоты, но не в армейском коллективе. Однако эта женщина - младший сержант, работает старшим механиком телеграфно-телефонного отделения узла связи воинской части № 40566. Накануне 8 Марта корреспонденты «Комсомольской правды» побывали у нее на службе.

«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ И ВЫБОР»

Обычно мальчишки мечтают стать моряками или десантниками, а девочки играют в куклы и учатся печь пироги. Но у Елены было все наоборот: она мечтала об армии.

- Я с детства слушала рассказы своего дяди Владимира Петрова, который служил на Дальнем Востоке. Он был политруком, сначала служил на торпедных катерах, атомных подводных лодках, а потом стал военным журналистом, - вспоминает младший сержант. - Он приезжал, рассказывал о службе. И дальневосточная романтика сделала свое дело: я приняла решение служить.

Родные Елены много рассказывали и о ее дедах-героях, воевавших в Великую Отечественную войну.

- Один мой дед погиб на фронте, другой вернулся с тяжелым ранением. Он был разведчиком. Бывало, по несколько суток лежал в снегу в белом маскхалате. Очень было сложно и страшно, и дед не любил об этом вспоминать, - говорит Елена. - Я его, к сожалению, не застала: родилась через 8 месяцев после его смерти.

Так что с выбором, куда пойти учиться после школы, проблем не было: Елена поступила в техникум связи, училась по специальности «многоканальная электросвязь».

«МУЖЧИНЫ ВСЕГДА ПОМОГАЛИ!»

В 1986 году Елена пришла служить в часть. Конечно, вокруг было много парней. Но никаких шуток в ее сторону не звучало.

- И командиры, и сослуживцы относились ко мне по-доброму. В то время в части было очень много срочников, меня обучали всему: и строевому шагу, и другим военным тонкостям, - рассказывает Елена. - Так что мне повезло!

И вот уже 32 года Елена произносит позывной своей части - «Метеор 20». С той лишь разницей, что тяжелое оборудование заменили цифрой - все соединения происходят с помощью компьютера.

Утро в части начинается с построения. Фото: Даба ДАБАЕВ

Утро в части начинается с построения.Фото: Даба ДАБАЕВ

Кстати, Елена была первой среди сослуживцев, кто освоил новую технологию, а потом учила других.

- Для меня служба в армии - это вклад в защиту Родины. И хотя мы не в горячих точках, но обеспечиваем связь, и это немаловажно! - добавляет сибирячка.

«ЛЮБЛЮ ОРХИДЕИ»

Но если на службе Елена - строгая и дисциплинированная, то дома - замечательная хозяйка, к которой любят приходить в гости подружки. А еще у Елены есть женское хобби - она выращивает орхидеи.

- Например, у меня есть красивый ярко-оранжевый цветок под названием Глаз Дракона, - описывает младший сержант. - Эту орхидею привезли друзья из Таиланда.

Та самая орхидея Глаз Дракона, любимый цветок Елены.

Та самая орхидея Глаз Дракона, любимый цветок Елены.

Но своей самой главной заслугой Елена считает дочку Яну, которая хоть и не пошла служить в армию, но унаследовала от мамы много хороших качеств.

- У меня она научилась точности, собранности, обязательности, и ей сейчас это очень помогает, - гордится дочерью Елена.

«Комсомолка» поздравляет Елену и ее коллег с 8 Марта и желает счастья, весеннего настроения и мирного неба!

ИСТОЧНИК KP.RU

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