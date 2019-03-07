Связистка с Глазом Дракона: сибирячка пошла служить в армию вслед за дядей и дедом

Елена Токаренко - яркая блондинка, которую проще представить в офисе крупной фирмы или салоне красоты, но не в армейском коллективе. Однако эта женщина - младший сержант, работает старшим механиком телеграфно-телефонного отделения узла связи воинской части № 40566. Накануне 8 Марта корреспонденты «Комсомольской правды» побывали у нее на службе.

«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ И ВЫБОР»

Обычно мальчишки мечтают стать моряками или десантниками, а девочки играют в куклы и учатся печь пироги. Но у Елены было все наоборот: она мечтала об армии.

- Я с детства слушала рассказы своего дяди Владимира Петрова, который служил на Дальнем Востоке. Он был политруком, сначала служил на торпедных катерах, атомных подводных лодках, а потом стал военным журналистом, - вспоминает младший сержант. - Он приезжал, рассказывал о службе. И дальневосточная романтика сделала свое дело: я приняла решение служить.

Родные Елены много рассказывали и о ее дедах-героях, воевавших в Великую Отечественную войну.

- Один мой дед погиб на фронте, другой вернулся с тяжелым ранением. Он был разведчиком. Бывало, по несколько суток лежал в снегу в белом маскхалате. Очень было сложно и страшно, и дед не любил об этом вспоминать, - говорит Елена. - Я его, к сожалению, не застала: родилась через 8 месяцев после его смерти.

Так что с выбором, куда пойти учиться после школы, проблем не было: Елена поступила в техникум связи, училась по специальности «многоканальная электросвязь».

«МУЖЧИНЫ ВСЕГДА ПОМОГАЛИ!»

В 1986 году Елена пришла служить в часть. Конечно, вокруг было много парней. Но никаких шуток в ее сторону не звучало.

- И командиры, и сослуживцы относились ко мне по-доброму. В то время в части было очень много срочников, меня обучали всему: и строевому шагу, и другим военным тонкостям, - рассказывает Елена. - Так что мне повезло!

И вот уже 32 года Елена произносит позывной своей части - «Метеор 20». С той лишь разницей, что тяжелое оборудование заменили цифрой - все соединения происходят с помощью компьютера.

Утро в части начинается с построения.Фото: Даба ДАБАЕВ

Кстати, Елена была первой среди сослуживцев, кто освоил новую технологию, а потом учила других.

- Для меня служба в армии - это вклад в защиту Родины. И хотя мы не в горячих точках, но обеспечиваем связь, и это немаловажно! - добавляет сибирячка.

«ЛЮБЛЮ ОРХИДЕИ»

Но если на службе Елена - строгая и дисциплинированная, то дома - замечательная хозяйка, к которой любят приходить в гости подружки. А еще у Елены есть женское хобби - она выращивает орхидеи.

- Например, у меня есть красивый ярко-оранжевый цветок под названием Глаз Дракона, - описывает младший сержант. - Эту орхидею привезли друзья из Таиланда.

Та самая орхидея Глаз Дракона, любимый цветок Елены.

Но своей самой главной заслугой Елена считает дочку Яну, которая хоть и не пошла служить в армию, но унаследовала от мамы много хороших качеств.

- У меня она научилась точности, собранности, обязательности, и ей сейчас это очень помогает, - гордится дочерью Елена.

«Комсомолка» поздравляет Елену и ее коллег с 8 Марта и желает счастья, весеннего настроения и мирного неба!