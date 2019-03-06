2019-03-06T19:13:53+03:00
Общество

«Парень с айфоном все время пытался сбежать»: покупателей закрыли в магазине из-за пропавшего кусочка сыра

Когда продавцы обнаружили потерю, заперли входную дверь и перестали выпускать людей. Законно ли это? Разбирались журналисты «Комсомольской правды» [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Этот покупатель попал подозрение продавцов.Этот покупатель попал подозрение продавцов.
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В Новосибирске покупатели, пришедшие вечером 6 марта в магазин «Монетка», стали свидетелями детективной истории и даже в какой-то мере ее заложниками. Продавцы отследили по камерам наблюдения пропажу с прилавка сыра. Под подозрение попал один из клиентов — парень был одет во все черное, в руках — небольшая сумка. Свидетелем разборок стал фотокорреспондент КП-Новосибирск Даба Дабаев:

— Когда мы подходили к кассе, девушка-продавец схватила этого парня. Говорит, что на видео увидела, как он что-то с полки брал, кажется, кусочек сыра. Якобы он его взял, а когда пошел в другой зал, сыра уже не было в его руках. Где-то спрятал на себе товар, — рассказывает Даба Дабаев. — Посетитель, конечно, все это отрицал. Потом второй продавец подключился. Сказал, что вызовет охрану и полицию, нажал тревожную кнопку. А также запер входную дверь.

В новосибирском супермаркете покупателей закрыли из-за пропажи сыра с полок.Даба ДАБАЕВ

Эта мера уже была вынужденной. Дело в том, что покупатель в черном то и дело пытался вырваться.

— Он постоянно пытался выйти. Стремился к выходу, а его оттаскивали, он в ответ ругался, потом названивал кому-то по айфону, — говорит Даба. — Но получилось так, что в том числе и мы, другие покупатели, не могли выйти. Стояли и ждали. Минут пять-семь мы ждали. Нас в итоге скопилось человек пять у двери, все подходят, толкают ее, а она закрыта. В итоге один продавец не выдержал, дверь открыл. Выпустили всех, в том числе и этого парнишку. Продавец ему еще сказал: «Не приходи больше никогда». Так вот отпустили.

Конечно, у некоторых посетителей, которые к пропаже сыра уж точно не имеют никакого отношения, возник вопрос. А это вообще законно? Закрывать людей и держать взаперти магазина? Оказывается, да. Также, как и право водителя автобуса, если услышал от пассажира жалобу о краже кошелька, не выпускать людей из салона до приезда полиции.

— Если сотрудники магазина кого-то подозревают, тогда они имеют право произвести так называемое задержание до вызова полиции. Как правило, это делают не сами, а с помощью охраны или группы быстрого реагирования, с которой у магазина договор, — прокомментировал адвокат Дмитрий Смышляев. — Но надо понимать, что ГБР — это не полиция, поэтому никаких обысков, досмотров быть не должно. Но, тем не менее, это случается, а это уже уголовно-наказуемое деяние — «Самоуправство». Охранники и сотрудники магазина имеют право только задержать конкретное лицо и то только до приезда полиции. Если группу покупателей задержали до приезда полиции, то тут тоже ничего противозаконного нет. Так как закон руководствуется тем, что любой добропорядочный гражданин, оказавшийся на месте преступления, должен оказать содействие. Так что все законно. Действительно, имели право закрыть выход, чтобы предполагаемый преступник вместе со всей толпой не смог уйти.

Кстати, по наблюдениям нашего собеседника, краж в магазинах в последние годы стало намного больше.

— Идет наплыв третий год, люди воруют из магазина по-черному, в неделю по 2-3 обращения приходит в полицию об этом, — говорит Смышляев. — Причем иногда воруют одни и те же, те, которых уже судили за это, а они снова — за старое...

ИСТОЧНИК KP.RU

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