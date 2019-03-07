Робозоопарк уже в Новосибирске!
"СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!"
6 марта открыл свои двери первый образовательно-развлекательный фестиваль для всей семьи «Робополис»!
-
Помимо развлекательных программ: общение с роботами, погружение в виртуальную реальность, посещение робозоопарка, посетителей ждут неожиданные сюрпризы и розыгрыши с общим призовым фондом 200 000 рублей!
А юные гости смогут освоить полезные навыки и знания: научатся программированию* и многому другому!
*Обучение программированию проходит от школы «Алгоритмика».
-
Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой вы узнаете о каждом роботе и его уникальных возможностях.
Заходите на наш сайт: https://робополис.рф/novosibirsk/
Вступайте в нашу группу: https://vk.com/robfest
-
Ждем Вас на самом захватывающем фестивале - «Робополис»!
С 6 марта по 7 апреля
г. Новосибирск, ТРЦ Сибирский Молл, ул. Фрунзе, 238
-
На правах рекламы. 0+
ИСТОЧНИК KP.RU