Робозоопарк уже в Новосибирске!

"СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!"

6 марта открыл свои двери первый образовательно-развлекательный фестиваль для всей семьи «Робополис»!

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Помимо развлекательных программ: общение с роботами, погружение в виртуальную реальность, посещение робозоопарка, посетителей ждут неожиданные сюрпризы и розыгрыши с общим призовым фондом 200 000 рублей!

А юные гости смогут освоить полезные навыки и знания: научатся программированию* и многому другому!

*Обучение программированию проходит от школы «Алгоритмика».

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Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой вы узнаете о каждом роботе и его уникальных возможностях.

Заходите на наш сайт: https://робополис.рф/novosibirsk/

Вступайте в нашу группу: https://vk.com/robfest

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Ждем Вас на самом захватывающем фестивале - «Робополис»!

С 6 марта по 7 апреля

г. Новосибирск, ТРЦ Сибирский Молл, ул. Фрунзе, 238

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