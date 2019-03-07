«В ожидании жесткой посадки»: новосибирские застройщики пытаются повлиять на строительную реформу

Через четыре месяца строительной отрасли коснутся глобальные перемены. Принято решение избавиться от явления под названием «дольщики» как такового. На смену маленьким, непрестанно рискующим инвесторам придут большие структуры, не терпящие рисков - банки, именно с их помощью людям предложат покупать жилье. Цель очевидна - сделать процедуру покупки недвижимости более прозрачной, минимизировать риски на всех этапах. Час X все ближе, но многие строители считают, что реформа еще сырая. Представители ГК «Стрижи» побывали в Москве на круглом столе для застройщиков по теме «Переход к проектному финансированию в жилищном строительстве». Представители новосибирской компании считают, что третий по величине город страны на данный момент не готов к столь резкому повороту. Чем это грозит и как можно смягчить переход, читайте в нашем материале.

Сработает ли «подушка безопасности»?

На круглом столе министр строительства России Владимир Якушев и замминистра Никита Стасишин рассказали о том, как планируется подстраховать бизнес, ведь не все смогут позволить себе переход на новую систему в одночасье.

Некоторые застройщики получат право достроить жилье по старым правилам, если готовность объектов превышает 30%, а количество проданных по ДДУ квартир было не меньше 10%. Другие застройщики получат банковское финансирование. А кто-то не получит ни того ни другого.

У оставшихся за бортом будет шанс исправить ситуацию: они получат право обратиться в специальный фонд. Однако за строителей из группы риска должны поручиться региональные власти, разработав особенные условия. При этом деньги на достройку будут выделены под щадящий процент. Если стройка все-таки не будет завершена, заканчивать ее придется за счет регионального бюджета.

Кажется, система логична, но есть масса подводных камней.

- Первая сложность в выработке критериев. Чтобы получить право на достройку по старым правилам, объект должен быть готов на 30%. Как посчитать эту цифру? Себестоимость сложно нарисовать, но можно. 10% заключенных ДДУ - тоже скользкое место. При недостаче застройщик может зарегистрировать договоры на родственников или сотрудников, - считает председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Проще говоря, у строителей есть опасения, что правом достроить жилье по старым правилам воспользуются и те, у кого фактически права такого нет.

Обсуждение строительной реформы в офисе ГК «Стрижи».Фото: Даба ДАБАЕВ

В столице Сибири при использовании эскроу строят всего два дома

По данным генерального директора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, сейчас в Новосибирске строятся 488 объектов недвижимости. Более 80% из них возводятся с участием дольщиков и строительных кооперативов, около 17% - за счет собственных средств, но только лишь потому, что интерес к этим объектам пока совсем невелик, и всего 0,4% (два дома) строятся при использовании эскроу-счета, это то самое проектное финансирование, на которое переходит вся страна.

При этом около 40% строящихся домов уже имеют задержки по срокам, что, скорее всего, станет камнем преткновения для получения денег в банке. Таким образом, только в Новосибирске 188 домов попадают в потенциальную группу риска, а значит, для этих домов должны быть разработаны особенные условия…

- Новосибирскому минстрою придется определять критерии, проценты готовности для этих объектов. Решения должны быть прозрачными, и принимать их надо коллегиально. Отсутствие проектного финансирования означает немалое количество обманутых дольщиков. С другой стороны, если финансирование будет получено, то обманутых станет еще больше. Мы ждем жесткой посадки, но смотрим в будущее с оптимизмом. Те, кто правильно работал с деньгами дольщиков, научились работать с банками. Мы готовы. И мы не одни готовы. Произойдет глобальное очищение рынка, останутся те, кто хорошо строит и хорошо считает, - уверен Илья Поляков.

Сейчас с участием застройщиков и Законодательного собрания Новосибирской области создается межведомственная комиссия при правительстве региона, где планируется решить, как обойти острые углы реформы, выработать единые рекомендации для минстроя. Далее наработанные материалы планируется передать в правительство РФ.

Застройщики уйдут от социальной нагрузки

Пока же представители новосибирских застройщиков считают, что придуманные правила хорошо вписываются лишь в реалии Москвы и Санкт-Петербурга, где стоимость квадратного метра в 2,5 раза выше, чем в Новосибирске. Естественно, банкам удобнее работать с высокомаржинальными проектами, в регионы они заходить не торопятся. Региональным застройщикам приходится крутиться и жертвовать социальным направлением.

- Для того чтобы оставаться привлекательными для банков, надо выкидывать излишества, а это социальная нагрузка. Проекты садиков, школ, дороги, финансируемые за наш счет, мы себе позволить не сможем. Проект, нагруженный социалкой, не выдерживает стресс-тестирования, рассчитанного по московским нормам, - рисует будущее Игорь Белокобыльский. - Так получилось, что ГК «Стрижи» работает на площадках для развития застроенных территорий. Уже понятно, что 70% этих объектов не выдержат стресс-тестирования. Программы отодвигаются на два года и будут возможны после раскрытия счетов эскроу.

Тем не менее говорить о том, что реформа априори провальная, не приходится. Замысел хорош, идея - уйти от рискованного долевого строительства - актуальна. Да и Новосибирск на общем фоне регионов смотрится достойно. ГК «Стрижи» уже строит два дома по новой схеме, на данный момент имеет опыт работы с банками и уже использовала 13 различных банковских кредитов. Если сейчас только 5% объектов группы компаний строятся по новой схеме, то уже через полгода этот процент вырастет до 53.