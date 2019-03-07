Заключение о результатах публичных слушаний 5 марта 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска

«О внесении изменений в абзац второй части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в абзац второй части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (далее – проект решения).

В Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 14.02.2019 № 6, газете «Молодая Сибирь – Новая Сибирь» от 15.02.2019 были официально опубликованы, а также 14.02.2019 размещены на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а также в сетевом издании «Комсомольская правда. Новосибирск» (nsk.kp.ru):

проект решения;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 13.02.2019 № 746 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в абзац второй части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска»;

решение городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска».

Публичные слушания по проекту решения проведены 05 марта 2019 года.

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспертов, а также иных участников публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642.

3. Проект решения не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Новосибирской области и рекомендуется к рассмотрению Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель организационного комитета,

заместитель председателя Совета

депутатов города Новосибирска Ю. Ф. Зарубин

Секретарь Ю. С. Малдаван