Маленькие, а уже со стипендией!

УРА ЮНЫМ АКТИВИСТАМ!

Школа на улице Крашенинникова отмечает в этом году 77-летие. День рождения здесь празднуют ярко и весело, с творческими номерами, танцами и песнями в актовом зале. На сцену выходят и совсем маленькие ребята, и те, что уже подросли - так традиции переходят от поколения к поколению. В школе существует еще одна правильная добрая традиция - вручение стипендий «За активную жизненную позицию» от депутата Совета депутатов города Новосибирска Николая Тямина. Председатель постоянной комиссии по социальной политике и образованию понимает, что детей необходимо поощрять не просто за хорошие оценки, а за умение и желание проявить себя в коллективе, отстоять свою позицию, преобразить мир и стремление к действию.

- Традиции больше 15 лет, - рассказывает Николай Андреевич. - Все это время во всех школах округа мы вручаем стипендии ребятам, сумевшим проявить себя, раскрыть свой потенциал. Конверты получают не только за хорошую учебу, но и за полезные дела в школе. Определяет стипендиатов совет школы, но для меня основным критерием является то, чтобы дети сами одобрили победителя. В школах мы также вручаем благодарственные письма родителям за достойное воспитание детей. Приятно видеть радостные лица мам и пап, родителям важно понимать: их труд оценен обществом.

Николай Тямин.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ И ХУДОЖНИКИ

Вручение проходило на общем собрании в торжественной обстановке. Фамилии победителей называл лично Андрей Тямин, вручал стипендии и сертификаты на канцелярские наборы. Для мальчишек и девчонок это своеобразная тренировка перед будущими победами.

Мы поймали в коридоре пару новоявленных стипендиатов, спросили: чем же ребята сумели отличится?

- Хорошо учусь и в третьей четверти попала на Доску почета. Люблю участвовать в конкурсах, олимпиадах. В олимпиаде «Русский медвежонок» заняла первое место, но самый яркий конкурс, на мой взгляд, - это конкурс рисунков о любимой книге. Я выбрала «Приключения Буратино, или Золотой ключик», - рассказала Александра Постойко из 3 «А» класса.

- Я тоже хорошо учусь и участвую в разных школьных акциях. Не так давно проходило благотворительное мероприятие: надо был собрать корм для животных из приюта. Мне оно очень понравилось. Также у нас ежегодно проходит конкурс на лучшего каллиграфа - у меня есть природные склонности к красивому письму, в прошлом году я одержал победу, в этом был просто рад поучаствовать, - поделился Игорь Мурашкин из 4 «Б».

Николай Тямин с интересом и большим вниманием относится к выбору стипендиатов, ведь это реальный инструмент, чтобы дать ребятам стимул к саморазвитию, привлечению их к общественной деятельности. Кстати, это не единственный подобный проект депутата.

- В этой же школе два года назад, на 75-летие учебного заведения, мы вместе с руководством проводили другой конкурс. Правило было такое: кто быстрее всех наберет 75 пятерок, тот получит смартфон от депутата. Ребята развернули большую информационную работу - победила одна девочка, и ей на линейке в торжественной обстановке вручили подарок, - вспоминает депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Приятно, когда в школах используют такие разнообразные методы поощрения - это не

просто повышает успеваемость, но и делает учебную жизнь интереснее и веселее.