Куда сходить 8 марта 2019 года в Новосибирске: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Всего три дня осталось до любимого весеннего праздника, и самое время выбирать, куда сходить 8 марта 2019 года в Новосибирске. А чтобы вы решили, чем порадовать вторую половинку, корреспонденты «Комсомолки» составили праздничную афишу.

«ПРИ ЛЮБЫХ РАСКЛАДАХ 8 МАРТА Я С ВАМИ!»

Элджей уверяет, что концерт организует в рамках закона. Фото: предоставлено организаторами LiveFest.

Концерт Элджея, пожалуй, самое скандальное событие марта и вместе с тем самое ожидаемое его поклонниками. Общественник Иван Квасницкий пытался отменить концерт Элджея: даже отправил в прокуратуру письмо, в котором перечислил, чем опасен рэпер для несовершеннолетних.

Но концерт никто не отменил, а Элджей высказался обо всей этой истории на своей странице:

- Дошла инфа, что в Новосибирске распускают слухи об отмене концерта. Не подгоняйтесь - концерт состоится в любом случае! Активисты, моралисты просто хотят на этом заработать себе имя. Мы действуем в рамках закона, готовим большое шоу, и мой родной город должен его увидеть. При любых раскладах 8 Марта я с вами!

Концерт Элджея (18+).

«Новосибирск Экспоцентр», ост. «Экспоцентр», ул. Станционная, 104, тел. 8-800-555-18-81.

8 марта, начало в 20.00.

Цена билетов: от 1000 до 4000 руб.

ТАНЦЫ И ЦВЕТЫ В ПОДАРОК!

Как вам такие красавцы?Фото: vk.com/event85052195

Если ваша девушка любит вечеринки, отправляйтесь в клубный ресторан «Максимилианс»: в праздник там пройдет вечеринка.

- Наших посетительниц ждут цветы, подарки, музыка и романтика, - говорят в ресторане.

Столик лучше забронировать заранее, нужно будет внести депозит - 500 рублей.

Вечеринка «Международный женский день» (18+).

Клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс», ост. «Холодильная», ул. Дуси Ковальчук, 1/1, тел. (383) 285-88-84.

8 марта, начало в 20.00.

Цена билетов: 300 руб.

МУЗЫКА ПОД ЗВЕЗДАМИ

Послушать живую музыку под звездами - настоящая романтика! Фото: vk.com/nebonsk

Ваша любимая - романтик? Тогда вечер живой музыки в планетарии - то, что ей придется по душе!

- Гости послушают джаз в исполнении коллектива Duletov Band, а еще увидят проекцию звездного неба, планет, северного сияния и других космических объектов, - говорят в планетарии.

Романтический вечер вам гарантирован!

Программа «Этюды для романтиков» (12+).

Большой новосибирский планетарий, ост. «Планетарий», Ключ-Камышенское плато, 1/1, тел.: (383) 347-77-07, 347-77-11, 347-77-05.

8 марта, начало в 18.30.

Цена билетов: 350 руб.

В ГОСТИ К «ТЕТКАМ»

Веселый спектакль порадует заядлую театралку. Фото: afisha.yandex.ru

Вы женаты на театралке? В «Старом доме» к 8 Марта покажут комедийный спектакль «Тетки».

Сюжет постановки таков: две пожилые сестры живут в старинном особняке, доставшемся им в наследство. Дом расположен в самом центре города и потому становится лакомым кусочком и для чиновников, и для многочисленной родни. А кому он достанется и достанется ли - узнаете на спектакле!

Спектакль «Тетки» (16+).

Театр «Старый дом», ст. м. «Речной вокзал», ул. Большевистская, 45, тел.: (383) 266-25-92, 266-26-08.

8 марта, начало в 18.00.

Цена билетов: от 450 до 1000 руб.

…ИЛИ К ТУПОМУ СЕРЕЖЕ

Сереже придет посылка, которую он явно не ожидал. Фото: nsk.kassy.ru

Спектакль «Сережа очень тупой» начинается с того, что молодому программисту неожиданно приходит посылка. Причем доставляют ее Сереже три курьера. Но, вручив отправление, странные визитеры почему-то остаются в квартире Сережи, ведут с ним нелепые разговоры, а на вопрос, когда они все-таки уйдут, отвечают: «Мы же вам сказали, когда звонили: будем у вас в течение часа. Вы сказали - нормально. Ну вот, мы у вас должны пробыть в течение часа».

Как реагировать на происходящее? Кто эти курьеры и чего они хотят? Ответы на эти вопросы узнаете в Доме ученых СО РАН!

Спектакль «Сережа очень тупой» (16+).

Дом ученых СО РАН, ост. «Дом ученых», Морской пр-т, 23, тел.: (383) 330-12-08, 330-17-80.

8 марта, начало в 18.00.

Цена билетов: от 400 до 700 руб.

ВЕСЬ ВЕЧЕР - «ТАНГО ДЛЯ ТЕБЯ!»

Хорошая музыка поможет отлично провести праздник. Фото: nsk.kassy.ru

А этот подарок идеален, если ваша девушка - меломан. Концерт «Танго для тебя» - это ретрохиты, популярные мелодии кино, латиноамериканские ритмы. В общем, все, чтобы сделать ваш вечер по-настоящему незабываемым!

Концерт «Танго для тебя» (12+).

Камерный зал филармонии, ст. м. «Площадь Ленина», Красный пр-т, 32, тел.: (383) 223-41-41, 222-15-11.

8 марта, начало в 18.00.

Цена билетов: от 300 до 550 руб.

ЛЮБИТЕЛЯМ АНИМЕ ПОНРАВИТСЯ

Княжна Навсикая понравится фанатке аниме. Фото: предоставлено организаторами

Сибиряков зовут посмотреть отреставрированный фильм легендарного режиссера Хаяо Миядзаки.

В 2019 году фильму «Навсикая из Долины ветров» исполняется 35 лет - его премьера состоялась 11 марта 1984 года.

Сюжет аниме таков: княжна Навсикая из Долины ветров живет в мире, где произошла экологическая катастрофа. Природа изменилась до неузнаваемости, оставшиеся в живых люди ведут бесконечные войны, но самую большую опасность представляет лес, грозящий поглотить всю землю и уничтожить человечество.

Сохранить хрупкий баланс природы и человека под силу только доброй и отважной Навсикае, обладающей уникальным даром - находить общий язык с обитателями ядовитого леса.

Мультфильм «Навсикая из Долины ветров» (6+).

Кинотеатр «Победа», ст. м. «Площадь Ленина», ул. Ленина, 7, тел. (383) 362-02-11.

8 марта, начало в 11.40.

Цена билетов: от 200 руб.