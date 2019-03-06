Откровенный разговор: СГК отвечает на вопросы новосибирцев

Сибирская генерирующая компания дважды в год проводит масштабную акцию - единую неделю контроля во всех городах присутствия. Компании важно услышать мнения и пожелания горожан. Общение с жителями в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» стало уже традицией - представители компании в прямом эфире дали ответы на самые острые вопросы. Слушатели присылали их до и во время программы, в результате беседа получилась честной и актуальной. Гости эфира рассказали, зачем проводить ремонт зимой, всегда ли перерасчет происходит в пользу ресурсоснабжающей организации, как работает компания с должниками и насколько изношены новосибирские теплосети.

Участники радиоэфира

• Валерий Монастырев - генеральный директор НТСК (Новосибирская теплосетевая компания - подразделение СГК)

• Дмитрий Григорович - директор СТК (Сибирская теплосбытовая компания - подразделение СГК)

• Антон Баев - заместитель директора дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании

Участники радиоэфира: Антон Баев, Валерий Монастырев, Дмитрий Григорович.Фото: Даба ДАБАЕВ

Вековые трубы

- Сибирская генерирующая компания уже год работает в Новосибирске. В газетах, на сайтах часто пишут о том, что требуется больше вложений в ремонт сетей, что сети изношены. Хотелось бы узнать, как на самом деле обстоят дела.

Антон Баев:

- Тепловые сети Новосибирска находятся не в самом хорошем состоянии - количество повреждений растет ежегодно. И это действительно связано с недофинансированием ремонтов. Попробую объяснить с помощью цифр: по нормативам средний срок службы труб должен составлять около 30 лет, затем требуется ремонт или замена. При таких условиях состояние теплосетей в городе будет приличным. Сейчас, чтобы исправить ситуацию, надо ежегодно перекладывать 3,3% сетей от общей протяженности. Мы стремимся к этим цифрам, но в один момент проблему не решить. Трубы действительно очень старые, поэтому порывы и происходят. В этом году мы будем пытаться изменить ситуацию, выявляя самые критичные участки, чтобы не допустить роста аварий в следующем сезоне.

- В некоторых домах зимой отключали отопление. Почему летом нельзя было устранить все неисправности?

Антон Баев:

- Летом проводятся все профилактические работы, гидравлические испытания, все повреждения выявляются и устраняются. Но ввиду ветхости сетей в отопительный сезон появляются и дополнительные повреждения, которые также необходимо устранять.

Инфографика: Евгений Прокинов

Не допустить утечки

- Этой зимой мама жаловалась: в ее квартире была некомфортная температура - прохладно. Понимаю, что это замечание субъективное, таких жалоб наверняка масса.

И все-таки как вы реагируете на такие обращения?

Валерий Монастырев:

- В этом году основной наплыв обращений пришелся на начало февраля, когда в городе стояли сильные морозы. В общей сложности мы получили 108 обращений по нашему профилю. Наши специалисты обследовали все объекты, по большей части это жилые дома. Однако следует отметить, что мы как энергокомпания отвечаем только за температуру теплоносителя до границ дома, дальше уже ответственность управляющих компаний и ТСЖ. Чуть меньше половины обращений потребовали отладки с нашей стороны, по остальным причина снижений температуры - неэффективная работа оборудования внутри дома. Также некомфортная температура может быть связана с теплопотерями: нужно ответственнее относиться к утеплению межпанельных швов, подвалов, чердаков. Мы даем предписания управляющим организациям, консультируем, а если не находим понимания с их стороны, привлекаем муниципальные органы.

Пусть платят все

- Раздражает ситуация с неплательщиками. Почему я за коммунальные услуги плачу полную сумму, а мой сосед сверху позволяет себе игнорировать платежки? Ладно бы нищим был, но он при всем прочем ездит на дорогущем джипе! Как СГК работает с неплательщиками?

Дмитрий Григорович:

- Взаимодействие с должниками в компании налажено. Сначала мы ведем переговоры. Если потребитель не реагирует - идет претензионная работа, а если не получается решить вопросы урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке, обращаемся в суд. При этом мы прекрасно понимаем, что у граждан бывают разные сложные жизненные ситуации. В таких случаях общаемся напрямую, идем навстречу людям, стараемся договориться, например, предоставляем рассрочку.

Инфографика: Евгений Прокинов

- Каждый год нам присылают квитки с перерасчетом за отопление. Сумму постоянно пересчитывают в пользу поставщиков. С чем это связано? Почему бы в пользу потребителя не пересчитать?

Дмитрий Григорович:

- На самом деле год на год не приходится, все зависит от разницы температур: если зима была теплее предыдущей, то перерасчет делается в пользу потребителей, а если холоднее - в пользу поставщика. В Новосибирской области жители оплачивают тепло равными долями в течение всего года. Естественно, сразу предугадать, сколько угля будет потрачено в этом сезоне, и рассчитать средний показатель невозможно, поэтому принято ориентироваться на прошлогодние данные приборов учета. Отсюда и вытекает корректировка. Бояться ее не нужно. Если возникают вопросы - обращайтесь в управляющие организации, где должны все разъяснить.

- На дворе XXI век, а мы до сих пор стоим в очередях в банке, чтобы оплатить коммунальные услуги. Можно ли оплатить тепло дистанционно?

Дмитрий Григорович:

- Конечно можно, вариантов дистанционной оплаты много. Мы активно продвигаем мобильное приложение СГК. Услуги можно оплатить с его помощью, а также на сайте нашей компании. Добавлю, что с помощью приложения можно также решать другие вопросы - передавать информацию по счетчикам, задавать в чате вопросы специалистам контакт-центра. Дистанционно вносить плату за тепло также можно с помощью наших партнеров - это приложения некоторых банков, система «Город», а также терминалы энергосбыта.

Полную запись радиоэфира слушайте здесь.