«У меня была сильная боль в животе»: парень описывал в интернете, как умирает и не может попасть к врачу

Никто и подумать не мог, что это случится с Юрием Филимоновым. Интернет-маркетолог из новосибирского Академгородка был ярым зожником: пробежки на свежем воздухе, йога и правильное питание - об этом он сам рассказывал друзьям в «Твиттере». Но в конце февраля там стали появляться сообщения от Юриного отца: «Организм борется. Спасибо за поддержку. Помогает морально, что вы есть...» А через несколько дней стало известно, что парень скончался в больнице после трех операций: на фоне рака развился перитонит. О диагнозе никто из близких не подозревал. Не знал о нем и Юрий, хотя и обращался к медикам. В своем «Твиттере» он описывал как симптомы, так и реакцию врачей.

Например, запись 9 февраля:

- Недавно у меня была сильная боль в животе. Записался к терапевту. Она говорит: «А чего это вы к хирургу сразу не побежали?» (Откуда бы я знал?) Послала к хирургу. Записался. Прием через 8 дней после записи. Вот так у нас можно срочно попасть к хирургу.

9 февраля парень описал, как его направили к хирургу, но оперативно врач его принять не мог.

Конечно, нашлись комментаторы, которые посоветовали вызвать «Скорую», а не ждать очереди. Но, кажется, парень еще сам до конца не понимал серьезность симптомов. Думал, это обычное отравление.

- Я точно знал, что это не смертельно и знал причину боли, - писал Юра. - Это были симптомы отравления с некоторыми осложнениями, скажем так. Вопрос: если известна причина сильной тупой боли в животе, что это явно не смертельно и не воспаление и проходит за вечер, нужно ли вызывать «Скорую»?

Сейчас понятно, что не просто нужно, а необходимо. Но в то время Юрий все еще надеялся на поликлинику. Что происходило дальше, описал его друг, тоже пользователь «Твиттера», в своем посте:

- Температура. Боли в животе. Сходил к врачу. Ничего не нашли. Пришел на йогу. Инструктор посмотрела на его внешний вид и вызвала «Скорую». Определили перитонит. Три операции. Искусственная кома. Все. На ровном месте. Юрку жалко. Добрейший человек. Папу его жалко.

Кажется, что парень сам до конца не понимает, насколько все серьезно.

Парню сделали несколько операций, но 3 марта стало известно, что врачи не смогли его спасти. Папа сибиряка - Сергей Филимонов - отчасти винит и себя: «Хотел еще с ним поговорить, чтобы за здоровьем следил».

- Я сам узнал, что он не смог своевременно попасть к хирургу, из его «Твиттера», - говорит Сергей Филимонов. - Теперь надо поднимать карточки, почему так произошло...

- Когда читаешь «Твиттер» Юрия, кажется, что он не понимает, насколько все серьезно...

- Это не совсем так. Он не думал, что это что-то легкое. Я сегодня нашел у него в квартире дневничок. Он там пишет, что ему мучили дикие, непереносимые боли... Я сам видел, что с ним что-то происходит. У него веки покраснели, глаза были красные... Я видел, что он болеет. Я, к сожалению, опоздал на день с серьезным разговором. Я с ним говорил, но не так... И он даже пишет, там фраза есть такая, что хотел бы умереть, чтобы не мучить родных и близких. Дат в дневнике нет, поэтому сложно сказать, когда эта фраза была написана. Но он точно понимал, что это что-то серьезное, просто нам не говорил. Он не плакался - он очень мужественный человек. А потом резко - операция, реанимация, и мы с ним нормально даже поговорить не смогли. Все. Сейчас я вижу из его переписки, что он сидел в очереди к терапевту 22 января. А 23 февраля его увезли с йоги по «Скорой». Он сам себя не запускал, самолечением, как были предположения, не занимался. В его квартире я нашел только обезболивающие таблетки - сын вынужден был их принимать, так как врачи ничего толком сказать не могли. Конечно, если бы раньше поставили диагноз... Если бы раньше операцию сделали... Я знаю кучу людей, которые живут после химиотерапии. Тут все это пропустили. И кого теперь винить? Знаете, с системой бороться нет сил. И, кажется, бесполезно.

Впрочем, в СКР по Новосибирской области готовы погрузиться в эту историю и, если виновные есть, наказать их.

- Следствие надлежащим образом проверит информацию и изучит всю необходимую медицинскую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировал Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.