2019-03-05T11:00:34+03:00
Происшествия

Мы его нашли: «Комсомолка» отыскала героя, спасшего девятилетнюю девочку от педофила

Максим Колточихин в эксклюзивном интервью рассказал, как он помог школьнице вырваться из рук пьяного мужчины
Татьяна СОЛОВОВА
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Максим возвращался от брата, когда увидел, что на девочку напал взрослый мужик.Максим возвращался от брата, когда увидел, что на девочку напал взрослый мужик.Фото: СОЦСЕТИ
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Этого человека, без преувеличения, искал весь Новосибирск. После поста отца девочки, которую прохожий вырвал из рук педофила в Кольцово, история мгновенно разлетелась по пабликам. Но спаситель не откликался в комментариях ни в одной соцсети. Искала парня и «Комсомолка», и нам повезло: один из знакомых сибиряка, увидев наш репортаж, помог с ним связаться.

35-летний Максим Колточихин работает грузчиком-экспедитором. Он живет в Академгородке, а в Кольцово приезжал в гости к брату.

- Я как раз шел на остановку «Поликлиника», чтобы вернуться в Академгородок, когда заметил пьяного мужика, которому примерно лет 50. Он шатался из стороны в сторону, - рассказывает Максим. - А потом я увидел, что он остановил какую-то маленькую девочку, спросил у нее имя, а потом потащил в сторону леса.

Благодаря смелому спасителю Оля смогла убежать от педофила. Фото: СОЦСЕТИ

Благодаря смелому спасителю Оля смогла убежать от педофила.Фото: СОЦСЕТИ

Максим сразу же бросился на помощь к ребенку. Мотив? Да все просто: они явно не родственники, а девочка вдруг стала кричать.

- Меня, если честно, удивила реакция окружающих: как можно оставаться равнодушным, если ребенок кричит? - недоумевает сибиряк. - У меня самого двое сыновей, младший всего на год старше этой девочки. И как я мог просто отвернуться?

Пьяный мужик, который держал ребенка, отреагировал на Максима агрессивно.

- Я ему сказал, чтобы отпустил ребенка, а он в ответ: «Ты ей отец?», - рассказывает Максим.

- Но для меня главным было помочь девочке, поэтому я его оттолкнул, а школьница убежала.

- Вы вызвали полицию?

- Нет. Я увидел, что девочка уже на остановке и в безопасности, и пошел своей дорогой. А мужик оказался в луже, - говорит Максим.

Кстати, о своем поступке он почти никому и не рассказывал.

- Сыновья даже не знают об этом случае, а жена поддержала, сказала, что я правильно поступил, - описывает реакцию близких Максим.

При необходимости Максим готов дать показания, и мы обязательно передадим его контакты родителям спасенной девочки. Кстати, в описание педофила, которое дала в полиции девочка, сибиряк внес одно дополнение: на нижней челюсти у напавшего на ребенка мужчины нет половины зубов. А это уже важная примета, которая поможет вычислить злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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