Tele2 занялась киберспортом

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, первым на российском телеком-рынке запустил полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединяет самые востребованные в киберсообществе сервисы. Пользователи могут стримить свои игры, смотреть трансляции других участников и участвовать в турнирах с призовым фондом. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и для всех любителей киберспорта.

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Tele2 первой на российском рынке запустила полноценный гейминговый продукт, который ориентирован как на профессиональных игроков, так и на обычных любителей киберспорта. На платформе Cyberhero любой участник геймерского сообщества может найти то, что нужно именно ему.

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Tele2 сделала акцент на создании турнирной площадки, где пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тысяч рублей. Для их проведения Tele2 выбирает самые востребованные игровые дисциплины. Например, Cyberhero пока остается единственной площадкой, где проходят турниры по популярной игре PUBG Mobile.

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Cyberhero также работает как стриминговая платформа. Здесь геймеры создают собственные каналы: пользователи могут вести онлайн-трансляции игр и размещать видео. Абоненты Tele2 по подписке и при выполнении условий по количеству трансляций получают доступ к вещанию в FULL HD без ограничений. Любой пользователь может смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется. Ролики в разделе «Видео» сортируются по числу просмотров и играм.

Согласно отчету NewZoo по итогам 2018 года Россия заняла III место в мире по размеру аудитории киберспортивных трансляций - число зрителей достигло 22 миллионов человек. Учитывая интерес к направлению, Tele2 видит в создании портала Cyberhero большой потенциал. Его пилотная версия начала работать летом 2018 года - число посетителей платформы ежемесячно прирастало на 25%. В скором времени Tele2 запустит мобильное приложение Cyberhero.

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Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Далекие от гейминга люди полагают, что у этого направления мало общего со спортом. Мы считаем иначе: здесь есть дух соперничества, драйв, желание побеждать и стремление зрителя наблюдать за игрой. Направление не только идеально вписывается в философию «других правил» Tele2, но и заманчиво перспективами. Отчеты аналитиков показывают, что аудитория киберспорта огромна. Мы первыми на российском рынке запускаем платформу, которая совмещает стриминг и турниры. Как хорошую киберплощадку, ее отличает возможность для игроков здесь зарабатывать. Мы создавали сервис так, чтобы он был ориентирован на геймерское сообщество в целом. Поэтому наша платформа доступна всем любителям киберспорта независимо от того, являются ли они абонентами Tele2.