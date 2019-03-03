Подарки на 8 Марта в Новосибирске: где купить и что подарить

Всего через неделю мужчины будут поздравлять своих красавиц, а значит, пора искать самые необычные подарки на 8 Марта в Новосибирске. И если вы еще не решили, чем порадовать любимую, предлагаем несколько идей от «Комсомолки»!

ЕСЛИ ВАША ДЕВУШКА - ПУТЕШЕСТВЕННИЦА…

Отличный вариант провести праздник - покататься на сноуборде!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательно отправляйтесь в Шерегеш, тем более что вечером накануне праздника из Новосибирска в соседний регион поедет специальный автобус.

- Выезд от гостиницы «Золотая долина» (Академгородок, ул. Ильича, 10) в 19.45, от станции метро «Березовая роща» (ул. Кошурникова, 12а) - в 21.00, - рассказывают в M-EXPRESS TRAVEL.

Цена билетов туда и обратно - 2000 рублей с человека. А вот решить вопрос, где поселиться непосредственно в Шерегеше, вам предстоит самостоятельно.

Где заказать: vk.com/sheregesh_2019_t54 или по тел. 8-923-227-99-30

…СЛАДКОЕЖКА…

Коробка конфет или торт в подарок - это банально. Но кто сказал, что сладости нельзя сделать интересными?

Съешь… этот бюстгальтер

Сладкий наборчик... белья. Фото: www.instagram.com/ironchoco.shop

Такой подарок понравится не только девушкам, но и самим мужчинам. Обойдется презент «Съешь эти трусики» в 1700 рублей.

- Заказывать набор нужно как минимум за 4 - 5 дней, иначе мы его просто не успеем сделать, - предупреждают в фирме «Суровый шоколад».

Где заказать: www.instagram.com/ironchoco.shop или по тел. 8-923-703-97-91

…или свою сумочку

Все девушки любят сумки. Фото: www.instagram.com/ironchoco.shop

Это, конечно, не сумочка Louis Vuitton, но тоже очень даже ничего. Да и стоит шоколадный аксессуар в разы дешевле - 2000 рублей.

Где заказать: www.instagram.com/ironchoco.shop или по тел. 8-923-703-97-91

Букет… из сладких тюльпанов

Такую красоту даже жалко есть! Фото: www.instagram.com/_podarok_nsk

Букет из имбирных пряников станет хорошей альтернативой приевшимся «Рафаэлло». Правда, обойдется немного дороже.

- Один тюльпан стоит 250 рублей, букет из трех тюльпанов - 450 рублей, из пяти тюльпанов - 700 рублей, - говорят в podarok_nsk.

Где заказать: www.instagram.com/_podarok_nsk_ или по тел. 8-953-870-96-71.

…ЛЮБИТЕЛЬНИЦА НЕОБЫЧНЫХ ВЕЩИЦ

Деревянная открытка

Как вам такой деревянный мишка? Фото: www.instagram.com/visha__boutique

Бумажными открытками уже никого не удивишь, а вот деревянными - вполне! Размер такого презента - 9х12 сантиметров.

- Надпись можно сделать любую. Если вы из Советского района, то заказ сможете забрать на следующий день, если из центра - придется подождать еще сутки, чтобы его привезли, - объясняют в visha__boutique.

Обойдется такая открытка в 100 рублей.

Где заказать: www.instagram.com/visha__boutique или по тел. 8-953-772-84-30

Брутальный ежедневник

Такого второго ежедневника ваша девушка ни у кого больше не найдет. Фото: www.instagram.com/merci.nsk54

Подобный наборчик подойдет брутальным барышням: ежедневник и брошь в стиле стимпанк станут одними из ее любимых вещиц.

- Обложка блокнота и бабочка изготовлены из полимерной глины, но они очень легкие, - говорят в магазине merci.nsk54.

Цена ежедневника - 1000 рублей, броши - 600 рублей.

Где заказать: www.instagram.com/merci.nsk54 или по тел. 8-913-376-24-70

Монетку заберет кошка!

Такой милой кошке не жалко отдать монетку! Фото: nsk-digital.ru

Эта милая кошка сама заберет монетку, которую вы решите поместить в копилку! Ну мило же! Стоит этот подарок 800 рублей.

Где заказать: nsk-digital.ru или по тел.: (383) 240-81-55, 299-66-55

…«КОЛЮЧАЯ»

С таким милым боксом девушка не будет «кактусом» www.instagram.com/mimibox_nsk

Если у вашей возлюбленной непростой характер, то «колючий» презент ее порадует.

- В набор входят небольшой светильник, термостакан, тарелочка для украшений, блокнот и ручка, - говорят в mimibox_nsk. - Цена подарка - 1299 рублей.

Доставка по линии метро - 50 рублей, в отдаленные районы - 100 рублей, в Академгородок - 150 рублей.

Где заказать: www.instagram.com/mimibox_nsk

Котики-антистресс

Милые котики помогут вашей девушке снять стресс. Фото: nsk-digital.ru

Игрушка-антистресс сделана из мягкого, приятного на ощупь материала - по структуре напоминает тесто, но не прилипает к рукам. Стоит всего 100 рублей.

Где заказать: nsk-digital.ru или по тел.: (383) 240-81-55, 299-66-55

…ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

В такой бокс можно и курочку с картошкой положить! Фото: nsk-digital.ru

Ваша девушка любит готовить и старается брать перекус на работу? Тогда электрический ланч-бокс ей пригодится! Стоит он 950 рублей.

Где заказать: nsk-digital.ru или по тел.: (383) 240-81-55, 299-66-55.