2019-03-04T13:07:42+03:00
Общество

«Робополис» удивит вас не только роботами!

Уже 6 марта стартует первый образовательно-развлекательный фестиваль для всей семьи «Робополис»! [фото]
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В «Робополисе» даже дети от двух лет смогут ощутить себя настоящими изобретателями! Образование и развлечение в одном месте!

Вас ждут игры в дополненной реальности, увлекательные мастер-классы, очаровательные роботы и многое другое, все это понравится не только детям, но и взрослым! Трогай, общайся, играй, обучайся!

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Каждый час на фестивале будет проходить экскурсия, в ходе которой вы узнаете о каждом роботе и его уникальных возможностях.

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Кроме того, на трех мастер-классах дети и взрослые смогут порисовать 3D-ручками, собрать своего робота и даже сделать костюм робота. А самое главное - все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.

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Также вас ждут невероятные розыгрыши с общим призовым фондом 200 000 рублей!!!

И это далеко не все!

Успейте посетить самое яркое событие в городе Новосибирске!

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Ждем вас!

С 6 марта по 7 апреля

г. Новосибирск, ТРК «Сибирский Молл», ул. Фрунзе, 238.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Наш сайт: робополис.рф

Вступайте в группу «Робополис»: https://vk.com/robfe

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ИСТОЧНИК KP.RU

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