2019-03-04T08:47:45+03:00
Общество

Великий пост - 2019: когда начинается, что можно из продуктов и как не навредить здоровью

Великий пост - 2019. Какого числа начинается, как правильно его соблюдать и стать здоровым - в материале «Комсомольской правды» [фото]
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В 2019 году Великий пост длится с 11 марта по 27 апреля.В 2019 году Великий пост длится с 11 марта по 27 апреля.Фото: Влад КОМЯКОВ

В 2019 году Великий пост длится с 11 марта по 27 апреля. Кто-то соблюдает его по всем религиозным канонам, а кто-то просто ограничивает потребление продуктов животного происхождения.Желанными гостями на столе во время Великого поста станут овощи и фрукты. Ведь именно в них содержится много витаминов и минеральных веществ, которые так необходимы организму в начале весны.

А если в Великий пост захочется чего-то этакого?

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В нашем обзоре мы представляем снековые продукты: фруктово-ореховые смеси, мюсли из пророщенного зерна и фруктовые батончики, которые способны утолить голод, подойдут не только постящимся, но и тем, кто следит за правильным питанием и своим здоровьем или придерживается вегетарианской диеты.

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Использование цельной пророщенной пшеницы позволяет создать уникальный продукт - максимально полезный и натуральный, а добавление сухофруктов, орехов, ягод делает мюсли «Фруктовая энергия» не только полезными, но и вкусными. Пророщенная пшеница является одним из простых и эффективных народных средств. При прорастании семян увеличивается количество витаминов, макро- и микроэлементов, что стимулирует обмен веществ в организме, очищает кровь от токсинов, повышает иммунитет, способствует очищению от шлаков, нормализует микрофлору кишечника…

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Вкусное и полезное сочетание орехов и фруктов делает смеси «Фруктовая энергия» незаменимым продуктом для здорового питания. Смеси быстро восстанавливают энергетические запасы организма за счет фруктозы и сахарозы фруктов, жиров и белков орехов.

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«Фрутилады» - линия батончиков из сухофруктов, свежемороженых сибирских ягод и фруктовых пюре. Небольшой вес - 30 граммов, отсутствие ароматизаторов, красителей и сахара делают такие батончики вкусной витаминной добавкой к горячим обедам либо полезным перекусом.

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Одна из особенностей продукции - отсутствие в ней сахара. К тому же «Фруктовая энергия» не содержит вредных для организма примесей и добавок.

Попробуйте, вам понравится!

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Поститесь на здоровье!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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