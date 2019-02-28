2019-02-28T10:02:00+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса

Новый сервис позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям создавать документы на основе выбранных клиентом условий
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В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.
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Банк УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор документов FreshDoc. Новый сервис позволяет клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям –создавать документы на основе выбранных клиентом условий.

За счет интеграции сервиса в Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее предоставленных клиентом в Банк. Все необходимые приложения к документам создаются автоматически. В результате, сроки подготовки документов сокращаются до 3-5 минут.

Конструктор документов FreshDoc доступен в двух тарифах: «Основной», куда входят базовые услуги, и «Профессионал» с расширенными функциями. В обоих вариантах конструктор позволяет формировать более 1400 различных типов документов для бизнеса и персональных нужд. Все документы соответствуют российскому законодательству и содержат ссылки на нормативно-правовую базу. При этом, если потребуется окончательная настройка документа, профессиональные юристы окажут бесплатную помощь.

В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.

В начале февраля 2019 года Банк УРАЛСИБ уже интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета», который позволяет юрлицам и ИП получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе.

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Новый интернет-банк для бизнеса занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий, согласно исследованию BusinessInternetBankingRank– 2018, представленному агентством Markswebb.

ИСТОЧНИК KP.RU

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