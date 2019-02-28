2019-02-27T12:40:52+03:00
Общество

Информационное сообщение

О публичных слушаниях «О внесении изменения в абзац второй части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»
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Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац второй части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 05 марта 2019 года в 11 часов в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 34.

С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац второй части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 14 февраля 2019 года № 6, в газете «Молодая Сибирь – Новая Сибирь» от 15 февраля 2019 года, на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а также в сетевом издании-сайте «Комсомольская правда. Новосибирск» (www.nsk.kp.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

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