Ученым всегда зеленый свет

Основа для больших побед

В начале февраля ко Дню российской науки в СГУПСе прошел расширенный ученый совет. На заседании говорили об инновационном развитии и хоздоговорной деятельности, озвучили итоги работы за год, число сотрудников, защитивших диссертации, основные показатели публикационной активности. В настоящее время в аспирантуре вуза обучаются 75 человек. Более 22 ученых университета стали лауреатами различных конкурсов. Отличившиеся сотрудники были награждены дипломами, также на встрече были вручены гранты на исследования.

Поздравить научное сообщество вуза пришли известные люди: руководитель Сибирского территориального управления Росжелдора Александр Будьздоровенко, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, начальник управления науки и внедрения научных разработок ДПИИП мэрии Новосибирска Михаил Камаев, министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский. Начальник службы управления персоналом ЗСЖД Андрей Баулин особенно отметил плодотворное сотрудничество СГУПСа и магистрали:

- Нам необходимы люди, способные генерировать инновационные идеи, вести за собой коллектив, и вы формируете такую основу.

Наука на всех языках

Плодородная почва дает результаты - сегодня в СГУПСе множество студентов тянутся к науке, многие из них еще на первых курсах начинают участвовать в различных олимпиадах, конференциях (1529 мероприятий и более 6000 участников за 2018 год), а взрослея, студенты публикуются в научных изданиях, участвуют в исследовательской деятельности.

Одна из историй успеха - яркий старт еще недавно аспиранта Дмитрия Сивицкого. Он сам рассказал, как начинал грызть гранит науки:

- Научный путь в системе вуза начался еще на первых курсах. Деятельность моя была связана с железнодорожным узлами, станциями, с эксплуатационной системой в целом. На четвертом курсе стал аспирантом-стажером. После защиты диплома остался работать и учиться в аспирантуре на кафедре «Железнодорожные станции и узлы». Я быстро осознал: для того, чтобы состояться в университете, нужна кандидатская степень, поэтому все силы были брошены на подготовку. Моя работа, нацеленная на диссертацию «Сортировочные устройства и методы интенсивной сортировки вагонов», завершилась досрочной защитой в Екатеринбурге, сейчас я являюсь кандидатом технических наук.

Дмитрий отмечает, что без поддержки университета вряд ли добился бы таких результатов. Вуз стал надежной опорой - это и поддержка профессорско-преподавательского состава, и оплата перелетов на конференции и защиту диссертации, а также прочие расходы.

- Я жду нового учебного года, чтобы получить преподавательскую нагрузку и заниматься многими интересными делами в вузе, - Дмитрий мечтает о дальнейшем развитии.

Другой пример - студент четвертого курса Григорий Никифоров с факультета «Бизнес-информатика». Он получает стипендию Президента РФ за отличные результаты в научной и учебной деятельности, а также имеет свидетельство о регистрации электронного ресурса.

Интересно, что научную работу в вузе ведут и иностранные студенты. К примеру, Чжоу Линь, обучающаяся в вузе по программе «двойных дипломов», сейчас работает над грантом - создает учебное пособие:

- Я пишу пособие для китайских студентов, чтобы им было легче осваивать предметы, связанные со специальностью. Это профессиональный словарь, он поможет лучше понимать термины. Проектом начала заниматься в прошлом году в октябре, пособие будет готово в ближайшие месяцы.

Это далеко не все примеры - студентов, готовых развиваться в науке, гораздо больше. Тем и известен СГУПС: здесь выращивают не просто специалистов, а профессионалов, которые постоянно стремятся к развитию и ищут новые решения сложных задач.