Незаконное потребление - причина отключений электроснабжения

Бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей является приоритетной задачей АО «РЭС» - системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области. Именно поэтому в деятельности Общества большое значение имеет реализация плановых мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению основных фондов, в частности - модернизация электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ.

Одним из примеров реализации масштабного проекта по реконструкции объектов электросетевого хозяйства может служить село Толмачево Новосибирского района, где за последний год АО «РЭС» были проведены разнообразные работы по реконструкции линий электропередачи и электрических подстанций, в том числе:

♦ построена новая воздушная линия (ВЛ) электропередачи 0,4 кВ и перераспределена нагрузка существующих линий;

♦ заменены трансформаторы в комплектных трансформаторных подстанциях на трансформаторы большей мощности;

♦ полностью заменена одна комплектная трансформаторная подстанция;

♦ на трех реклоузерах установлены комплекты телемеханики с возможностью удаленного телеуправления и телеизмерения и т. д.

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Кроме того, в порядке текущей эксплуатации был выполнен ряд мероприятий по ремонту и замене опор линий электропередачи, а также расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности. И это далеко не полный перечень работ, проведенных АО «РЭС» в селе Толмачево. Эти мероприятия особенно актуальны, учитывая то, что в данном населенном пункте, расположенном всего в нескольких километрах от областного центра, активно ведется индивидуальная жилая застройка.

В итоге на сегодняшний день электрические сети села отвечают самым современным требованиям и могут обеспечить соответствующее качество электроэнергии.

Поэтому, когда в конце 2018 года участились обращения жителей Толмачево по поводу перерывов в энергоснабжении, специалисты АО «РЭС» провели тщательное разбирательство по определению причин аварийных отключений.

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За короткий период с начала отопительного сезона фиксировались массовые срабатывания коммутационных аппаратов в результате того, что фактически подключенная нагрузка потребителей значительно превышала допустимую.

Причина - банальное воровство. Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, рассчитанную по количеству надлежащим образом оформленных потребителей и мощности их энергопринимающих устройств. А недобросовестные потребители, которые используют скрытую проводку или самовольно подключаются к сети, как правило, ни в чем себе не отказывают и используют всевозможные электроприборы. Например, вместо официально оформленной мощности в 300 кВт энерговор может на самом деле потреблять в 10 раз больше. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу. Тем более в холодное время года, когда массово используются мощные электрообогреватели.

В итоге фактическая потребляемая электрическая мощность объектов села Толмачево значительно превысила расчетную, что и вызывало срабатывание автоматики контроля нагрузки. То есть причиной аварийных отключений стали действия недобросовестных потребителей, проживающих по соседству, а не техническое состояние электрических сетей!

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Проведя подробный анализ потребления электроэнергии, специалисты АО «РЭС» установили, что почти половина отпускаемой с подстанций электрической энергии в село Толмачево как будто «растворяется в тумане» - потери электрической энергии в данном районе превысили 50% и составили более 3 000 000 кВт*ч за 2018 год. Этого количества хватило бы на месяц электроснабжения целого района города Новосибирска (более 60 девятиэтажных жилых домов).

Многочисленные рейды, проводимые сотрудниками Общества с целью выявления хищений электроэнергии, не всегда дают результат, так как многие потребители не допускают проверяющих к приборам учета. И тогда остается только один выход - установка системы автоматизированного контроля потребления электроэнергии, которая позволит исключить факты энерговоровства.

Получается, что энергетики вынуждены вкладывать значительные денежные средства не в развитие сетевого хозяйства и повышение качества электроснабжения, а в обнаружение и пресечение фактов хищения электроэнергии.

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Борьба с нарушителями позволяет не только обеспечить стабильное качество электрической энергии, но и повысить пожарную безопасность. Ведь любое вмешательство в работу прибора учета, в том числе неправильное подключение, нарушение целостности изоляции и другие повреждения, таит в себе опасность возникновения пожара вследствие короткого замыкания.

Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время или при похолодании), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

♦ позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

♦ заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

♦ отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение через WhatsApp или Viber на номер +7-913-375-25-75.