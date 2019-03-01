За 2018 год сибирские пользователи мобильного приложения «Госуслуги» подали 1,4 миллиона заявок

Количество государственных услуг, полученных сибиряками благодаря мобильному приложению «Госуслуги», за 2018 год увеличилось в 4 раза и равно 1,4 миллиона. Для сравнения, в 2017 году жители сибирских регионов заполнили 309 тысяч заявлений на получение услуг в электронном виде.

В целом по стране этот показатель за 2018 год больше прошлогоднего в 2 раза и составил 12,6 миллиона заявлений. В среднем каждый месяц мобильным приложением «Госуслуги» пользовались 9,3 миллиона россиян.

Самой популярной услугой у мобильных электронных граждан в Сибири, как и во всех остальных регионах, стала возможность узнать размер пенсионных накоплений. Пользователи сделали 606 тысяч таких запросов. Жители Уральского федерального округа (УФО) направили в Пенсионный фонд с помощью мобильного приложения «Госуслуги» 716 тысяч заявок. В Центральном федеральном округе (ЦФО) данные о состоянии своих лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования были запрошены более 1,4 миллиона раз. А всего с помощью приложения россияне отправили 5,5 миллиона заявок на эту услугу.

На втором и третьем местах по популярности у сибиряков в 2018 году были госуслуги, связанные с транспортными средствами. Онлайн-регистрацией автомобиля граждане воспользовались 109 тысяч раз, еще 64 тысячи заявлений было подано на прохождение экзамена для получения права управления транспортным средством. В России на регистрацию транспорта пользователи подали около миллиона заявлений.

В пятерке самых востребованных услуг в мобильном приложении «Госуслуги» - получение паспорта нового поколения гражданином РФ, достигшего 18-летнего возраста. В Сибири удобным мобильным сервисом для оформления документа, удостоверяющего личность, воспользовались 62 тысячи раз. На Урале, например, было подано 80 тысяч заявок, самое большое число заявлений на предоставление этой услуги зарегистрировано в ЦФО - 215 тысяч.

В 2018 году сибирские пользователи мобильного приложения погасили более 1,9 миллиарда рублей автоштрафов, налоговых и судебных платежей и госпошлин. Годом ранее эта сумма составляла 696 миллионов рублей. В целом по России объем платежей с помощью приложения за 2018 год вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов рублей.

В конце сентября 2018 года владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS стала доступна оплата госпошлин и автоштрафов с помощью платежной системы Apple Pay, в ноябре такая возможность была реализована и для погашения налоговых и судебных задолженностей. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 1,16 миллиона транзакций на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, что составляет 10 процентов от общего объема платежей. Сибиряки с помощью iOS-гаджетов заплатили почти 123 миллиона рублей.

В российских регионах пользователи высоко оценили мобильное приложение «Госуслуги». Так, владельцы Android-устройств поставили приложению 4,65 балла из 5 возможных, а пользователи операционной системой iOS - 4,7 балла.

ПАО «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отвечает за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».