Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг

Накопительный счет - текущий банковский счет с ежемесячным начислением процентного дохода. Выпуск дебетовой карты к действующему накопительному счету не предусмотрен.

Счет «Турбо» открывается в рублях или долларах США. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств на счете.

Процентные ставки по накопительному счету «Турбо» составляют:

• от 15 тысяч рублей в зависимости от суммы минимального остатка на счете - от 3 до 6% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 1 миллион рублей);

• от 250 долларов США в зависимости от суммы минимального остатка на счете - от 0,4 до 0,7% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 15 тысяч долларов США).

Открыть накопительный счет «Турбо» можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания накопительного счета «Турбо» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».