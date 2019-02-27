2019-02-27T17:18:13+03:00
Общество

«Я гнила заживо!»: сибирячке после липосакции пришлось носить «памперсы» для живота

Молодая мама хотела подтянуть фигуру, а в итоге оказалась в гнойном отделении больницы
Татьяна СОЛОВОВА
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Жидкость постоянно вытекала, поэтому джинсы и футболки у Елены были мокрыми.Жидкость постоянно вытекала, поэтому джинсы и футболки у Елены были мокрыми.
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31-летняя Елена из Новосибирска решилась на пластическую операцию после родов: у сибирячки сильно обвисла кожа на животе. Молодая мама хотела ее подтянуть. А заодно скорректировать грудь, которая тоже потеряла форму.

- Долго читала отзывы, выбрала хирурга в частной клинике. В соцсетях от нее все были в восторге, и я поверила откликам, - описывает ситуацию женщина. - Пришла на консультацию, все обговорили, назначили дату операции, я взяла список необходимых анализов.

Стоимость процедур - 300 тысяч рублей, еще 40 тысяч рублей - специальное корректирующее белье.

«ЖИВОТ БОЛЕЛ АДСКИ»

Операция шла восемь часов. Елене убрали лишнюю кожу на животе, подтянули грудь. Через несколько дней молодую маму выписали. Но дома женщине становилось хуже.

- Я принимала все выписанные доктором лекарства, раз в неделю приезжала на перевязки, - вспоминает Елена. - Но 14 мая мне стало очень плохо: резко поднялась температура. Живот болел адски. Я даже нагнуться сама не могла - меня одевал муж. Я попыталась связаться с хирургом, но та не ответила: была в какой-то командировке.

Муж повез Елену в ближайшую частную клинику. Врачи, которые осматривали женщину, были шокированы.

- Первое, что спросила хирург, увидев мой живот: «Деточка, кто это с тобой сделал?», - пересказывает Лена. - Оказалось, из-за того, что мне не поставили нормальный дренаж, в районе пупка скопилась жидкость и началось загноение. Врач тут же при мне позвонила в гнойное отделение областной больницы и отправила меня туда. От моей раны тогда даже шел неприятный запах. Я гнила заживо!

Из-за осложнений женщине пришлось носить под майкой специальные прокладки.

Из-за осложнений женщине пришлось носить под майкой специальные прокладки.

Елене сделали промывание, стали откачивать жидкость из живота.

- Меня навестила тогда мой пластический хирург, причем она была в нетрезвом виде. Еще и претензии высказывала, что я обратилась в другую больницу, - возмущается Елена.

Но на этом злоключения Елены не закончились.

- Когда жидкость откачивали, я была вынуждена ходить с повязками, но даже они меня не спасали - жидкость постоянно просачивалась, и я ходила в мокрых джинсах и футболке, - рассказывает жертва пластики.

Фото до и после пластической операции. Молодая мама говорит, что уже сто раз пожалела о том, что рискнула лечь под нож хирурга.

Фото до и после пластической операции. Молодая мама говорит, что уже сто раз пожалела о том, что рискнула лечь под нож хирурга.

«ВРАЧ ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛАСЬ!»

Сейчас у Елены вместо стройной фигуры уродливый шрам на животе. Подтяжка груди тоже прошла крайне неудачно: у женщины образовалось уплотнение.

- Хирург передо мной даже не извинилась, - говорит Елена. - А позже я выяснила, что мой врач, оказывается, в прошлом - терапевт, которая прошла переобучение. Она меня просто изуродовала!

В клинике ситуацию никак не комментируют, а сама Елена уже написала претензию и готова добиваться правды в суде.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Нужно быстро подавать иск!»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса РЯБИНИНА:

- Эта категория дел - одна из самых сложных, и Елене сейчас нужно обратиться к хорошему юристу и подать иск в суд на компенсацию материального и морального вреда. А также написать заявления в полицию и следственный комитет, чтобы в клинике проверили качество оказания услуг. А еще надо требовать, чтобы к клинике были приняты обеспечительные меры, то есть чтобы деньги на счетах были заморожены - в Новосибирске уже был прецедент, когда человек отсудил деньги, а ответчик заявил, что платить нечем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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