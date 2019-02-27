2019-02-27T16:53:33+03:00
Происшествия

Когда почувствовал себя Ван Даммом: сибиряк устроил бой с автомобильным зеркалом

Чтобы понравиться девушкам, молодой человек сделал вертушку и повредил машину [видео]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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По молодому физкультурнику явно плачут Голливуд и отдел полиции.По молодому физкультурнику явно плачут Голливуд и отдел полиции.
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Ты не ты, когда тебе нравится девушка. В Новосибирске чрезмерно ловкий парень решил произвести впечатление на двух дам.

Новосибирский Ван Дамм атаковал машину, чтобы произвести впечатление на девушек.Вадим АЛЕКСЕЕВ

Итак, представьте, вечер, зимний двор. Молодой человек в футболке и вязаной шапочке подходит к фургону и делает вертушку. Нога ловко сбивает с кабины зеркало. Доморощенный Ванн Дамм явно старается ради дам. За ним наблюдают две прелестницы. Они, судя по всему, не испытывают экстаза от этого трюка, но «каратист» явно доволен собой. Вальяжной походкой, словно только что выиграл в казино миллион долларов, Ван Дамм покидает место происшествия.

Короткое видео оказалось в распоряжении «КП»-Новосибирск». Кадры попали на камеру видеонаблюдения, расположенную на подъезде многоэтажки. Кстати, ловкач после своего выступления направляется прямо к объективу.

Владелец автомобиля уже восстановил зеркало и говорит… простил вредителя.

Награда пока не нашла героя.

Награда пока не нашла героя.

- Заявление написали за то, что шумят и все, - ответил он на звонок Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- А насчет зеркала?

- Да там - не так критично, не хочу скандала.

Даже жаль, что такой талантливый физкультурник останется без «премии» от МВД. Или, все-таки, награда (читай – участковый) найдет героя? Благо, тот смело попозировал перед камерой. А органам даже подскажем, где искать «ниточки» - в доме на Высоцкого, 39/3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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