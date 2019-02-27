Дорога строит и ремонтирует

С точки зрения обычного горожанина, железная дорога - это рельсы и шпалы, длинные пути, идущие из одного края страны в другой, да вокзалы, нанизанные на железную нить, словно бусы. Но если взглянуть на компанию пристальнее, то на этой карте можно разглядеть намного больше - целые «города» с огромным количеством строений - административно-хозяйственных, служебных, ремонтных. Это специальная инфраструктура, построенная и необходимая как раз для того, чтобы по железным веткам круглосуточно передвигались поезда.

Тысячи зданий

Содержать такое хозяйство - дело непростое. Это сотни тысяч квадратных метров! Здания выполняют разные функции, и каждому нужно внимание, крепкая рука хозяйственника. Именно для этого на Западно-Сибирской железной дороге создана специальная структура - дирекция по эксплуатации зданий и сооружений. Она состоит из нескольких подразделений, все они взаимодействуют, но функционал четко разделен - одни занимаются инженерной деятельностью, другие организуют производственно-финансовую, осуществляют техническую эксплуатацию имущественного комплекса, ведут учет.

Начальник отдела эксплуатации дирекции Сергей Валерьевич Дерябин рассказал, какие именно здания входят в структуру и как о них принято заботиться в системе РЖД.

- В инфраструктуре много разных объектов: и вокзалы, и вспомогательные здания, которые снабжены оборудованием, обеспечивающим управление и безопасность движения. Есть бытовые строения, ведь сотрудникам железной дороги, рабочим людям необходимо место, чтобы переодеться, привести себя в порядок, поесть, отдохнуть. Есть административные здания, где трудится управляющий персонал. Но далеко не все эти строения находятся в нашем ведении, - перечисляет руководитель отдела. - К примеру, крупные вокзалы - это отдельные самостоятельные пассажирские комплексы, выделенные в отдельную управляющую структуру. У зданий такого рода много функций, и делить зоны ответственности здесь было бы неправильно. То же касается строений, наполнение которых особенно ценно и требует отдельного контроля. Например, к таким относятся ремонтные, вагонные и локомотивные депо.

Если обрисовать картину четче, то дирекция по эксплуатации зданий и сооружений имеет на балансе 75% от общего числа всех зданий Западно-Сибирской железной дороги. Это 2843 строения общей площадью 885,2 тысячи квадратных метров, а также 1150 объектов жилищного фонда компании.

И лампочку поменять, и дверь поправить

Представьте, путейцы работают на перегоне, а поблизости нет населенных пунктов. На улице непогода, поезд, который должен забрать работников, по расписанию придет еще не скоро. Чтобы переждать непогоду, имеются пункты обогрева. Там сотрудники могут и отдохнуть, и согреться, и перекусить. Так вот в том числе и эти пункты обслуживают работники дирекции. Если лампочка перегорела - заменят, если дверь перекосило - поправят. Или еще пример: едет локомотивная бригада в одну сторону, а перед обратной дорогой машинисту и помощнику нужен отдых. Эти сотрудники останавливаются в специальном здании или комнатах, которые называются домом или комнатами отдыха локомотивных бригад. Подобные комнаты существуют не обязательно при вокзалах - они могут находиться и при станциях или в других административных зданиях. За этими помещениями также нужно следить, содержать их в состоянии, комфортном для пребывания локомотивщиков.

Конечно, занимается этим не Сергей Валерьевич лично - работает целый коллектив, руководством дирекции процесс взаимодействия всех специалистов четко отлажен, все выстроено, как на конвейере.

- В составе дирекции (не путайте с моим отделом) четыре дистанции гражданских сооружений. Располагаются они в Омске, Новосибирске, Кемерово и Барнауле. У каждой дистанции свои участки производства, за каждым закреплен начальник или мастер. Мастера на своих участках следят за зданиями и сооружениями, обеспечивая их содержание. А моя работа - организация эксплуатации, формирование нормативных документов, определение временных рамок для тех или иных работ, контроль отчетов о проделанной работе - это, скорее, техническая составляющая. Я издаю руководящие и методологические документы, работники дистанций ими пользуются, строго соблюдают все правила, - объясняет Сергей Дерябин.

Мастера на участках в своем подчинении имеют бригады, в составе которых электромонтеры, штукатуры, сантехники - в общем, персонал, как в любой управляющей компании.

Четко по стандарту

Для того чтобы все здания были в хорошем состоянии, ремонтируют их на железной дороге не по желанию - разработан ряд мероприятий, обязательных к исполнению, в том числе плановые осмотры весной и осенью.

- Плановые осмотры проводят, чтобы определить техническое состояние объектов, оценить необходимость проведения ремонтных работ. Это значительное вложение ресурсов, но все это делается ради того, чтобы здание было безопасным и нормально функционировало, - говорит начальник отдела эксплуатации.

Осенний осмотр особенно важен еще и потому, что впереди зима, надо проверить, насколько устойчивы инженерные системы, ограждения, конструктивные элементы. Работы надо провести вовремя, в соответствии с требованиями, которые прописаны в нормативных документах: Стандарт «Система управления эксплуатацией административно-бытовых и производственных зданий ОАО «РЖД» и Единый корпоративный стандарт предоставления и обслуживания помещений. Если эти требования соблюдать, то здание прослужит долго, а люди будут чувствовать себя комфортно и в безопасности.

Бывают, конечно, работы и осмотры внеплановые, но и они прописаны в нормативных документах. К примеру, если случится природный или техногенный катаклизм, работники эксплуатирующего подразделения не растеряются - у них на любой случай установлен определенный порядок действий. Так, например, было несколько лет назад в Кемеровской области: возле станции Бочаты были зафиксированы подземные толчки с приличной амплитудой, поэтому были проведены внеплановые осмотры всех зданий, чтобы определить, насколько они повреждены.

- Все технические здания станции были в порядке - проблемы возникли в жилом секторе, некоторые дома местных жителей были повреждены. И наши специалисты помогали населению определить, какой урон нанесен, и выяснить, что необходимо для восстановления домов, - вспоминает Сергей Дерябин. - По-другому поступить было невозможно, к тому же многие жители станции - это работники железной дороги.

Даже дома у них умные…

Многие знают: железная дорога сегодня - это непрерывно развивающаяся структура. Если появляется какое-то новшество в мире, в профессии, то здесь стремятся сразу же перенять, внедрить. Такая установка действует и в дирекции. К примеру, на станции Алтайская в прошлом году было сдано в эксплуатацию после строительства новое здание начальника станции. В здании применена технология «умный дом» - это самостоятельная автономная система, которая сама решает, когда включить кондиционер, вентиляцию, отопление, освещение. В результате создаются комфортные условия, оптимальные по затратам. Кроме того, на 12 объектах дирекции в качестве пилотного проекта внедрены погодозависимые системы отопления с удаленной диспетчеризацией, что позволяет контролировать работу электрокотлов на расстоянии.

- Новые системы облегчают работу. Такие инновационные технологии будут внедряться повсеместно, - уверенно смотрит в будущее Сергей Дерябин.

Справка «КП»

Сергей Валерьевич Дерябин родился и вырос в Кемерово. Окончил техникум по специальности «техник-электромеханик» и пришел работать на железную дорогу в строительно-монтажное управление электромонтером. Позже перешел в дистанцию гражданских сооружений. В 27 лет решил расширить круг знаний и поступил в СГУПС на заочное отделение факультета «Промышленное и гражданское строительство». После учебы получил должность - мастер электроцеха, а затем работал мастером электротехнической лаборатории и начальником производственно-технического отдела. Через пять лет Сергею предложили сменить вид деятельности и пригласили в Новосибирск на должность начальника отдела эксплуатации дирекции по эксплуатации зданий и сооружений.