Маленький праздник для людей с большой буквы

Конец февраля - время вспомнить и поздравить тех, кто стоял и стоит на страже спокойствия России. По всей стране проходят масштабные концерты, акции, мы несем цветы к могилам павших. Но есть и другие, тихие вечера - их проводят в районах, в ТОС. Именно на таких встречах есть возможность вспомнить защитников Отечества поименно, поздравить каждого лично, и такое внимание порой ценнее всего.

Мы побывали на одном из подобных праздников в Новосибирске. Вечер прошел в молодежном центре «Зодиак» Ленинского района. Участники ТОС пригласили ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла. Кто еще бодр духом, пришел сам, кто не сумел - героев поздравили дома. Здесь же, на вечернем мероприятии, были участники боевых действий в Чечне, Афганистане, другие защитники России. Многие из них пришли с детьми. Владимир Крашенин служил в войсках стратегического назначения на ядерном испытательном полигоне в Семипалатинске.

- Теперь полигона нет, его закрыли, а служба в памяти осталась, - держа на руках ребенка, с улыбкой говорит Владимир Павлович. И добавляет: - Из внука Кирилла воспитываем защитника, вместе спортом занимаемся - он у нас и бегает, и плавает. Будешь солдатом?

Кирилл в ответ кивает головой.

- Провести мероприятие попросил совет ТОС. Общественники пригласили жителей с участка. Программу подготовили в нашем клубном формировании «Казачья застав», главное направление работы которого - патриотическое воспитание, - рассказывает начальник отдела развития молодежного центра «Зодиак» Ксения Скворцова.

Участники «Казачьей заставы» - молодые парни и девушки - пели для гостей, танцевали, для юных зрителей организовали выставку оружия.

- У нас занимается много ребят из многодетных семей. Мальчишки изучают рукопашный бой, девушки - рукоделие, поем, танцуем, устраиваем чаепития, - говорит атаман Кривощековского хутора Алексей Иванов. - Сегодня покажем свои умения для защитников Отечества.

Зрители от выступления в восторге, громко аплодируют самодеятельным номерам. Участники ТОС говорят, что такие вечера особенно ценны для ветеранов, которые чувствуют, что о них не забыли. После праздника многие из приглашенных начинают общаться, даже домой идут уже не по одному, а по двое или по трое.

Все гости получили небольшие подарки от депутата Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Червова. Он также поздравил всех с праздником и рассказал, как на округе построена работа с ветеранами, какое значение придается патриотическому воспитанию.

Дмитрий Червов.

- Мы стараемся большое внимание уделять ветеранам, труженикам тыла, их обращениям. 9 Мая для меня лично главный день в году, но и 23 Февраля, День защитника Отечества, для нас является особенным, ответственным днем. Идея патриотизма, защиты границ сегодня актуальна как никогда. Мы хотим, чтобы люди, побывавшие в горячих точках, передавали свой опыт, свои знания молодому поколению. Для этого стараемся организовывать в школах уроки мужества, принимаем участие в проведении подобных мероприятий. Поддерживаем общественные организации, которые разделяют нашу позицию и стремятся воспитывать людей, готовых защитить семью, близких, Родину.