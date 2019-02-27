Праздник мужества в Тимирязевском сквере

В Тимирязевском сквере в Заельцовском районе города в субботу яблоку негде было упасть. Местные жители, участники нескольких советов ТОС, депутаты, творческие коллективы объединились, чтобы устроить для детворы праздник День защитника Отечества. В программе все необходимое: полевая кухня - горячая гречка с тушенкой и чаем, русские народные песни и частушки, спортивные состязания.

Рядом с Андреем Тамбовцевым - организатором борьбы толчун - гурьба мальчишек и девчонок, все они хотят попробовать свои силы, победить. Правила не сложные: на снегу начерчен круг, кто вытолкает соперника за пределы, - молодец.

- Провожу для детей разминку и сами соревнования. Борьба развивает силу, ловкость и выносливость, - говорит Андрей.

Место для праздника выбрано удачное: Тимирязевский сквер для местных жителей - настоящий оазис посреди шумного города.

- В нашем суровом мире подобные территории всегда вызывают чей-то коммерческий интерес, но мы стоим на страже. Следим, чтобы каждый квадратный дюйм участка был сохранен, чтобы этот кусочек леса долгие годы радовал жителей района, - отметил во время праздника депутат Совета депутатов города Новосибирска Валерий Науменко.

С праздником!

Валерий Науменко.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Валерий Науменко

- Я служил в Советской армии, для меня эта дата - 23 Февраля - не пустой звук. Начинал службу в военной части 74394 99-й отдельной школы младших авиационных специалистов в Красноярске. Заканчивал службу в боевой части 22223 батальона радиотехнического обеспечения полетов учебного бомбардировочного полка Высшего военного авиационного училища имени Николая Францевича Гастелло - это в городе Луганске, тогда еще Ворошиловграде. Время службы оставило много друзей, воспоминаний. То, что вижу сейчас, переживаю тяжело: бои на территории Луганска, демонтированный аэродром. Хочу, чтобы дата 23 Февраля объединяла всех бывших бойцов Советской армии - в какой бы республике они ни служили, подданными какого государства ни были бы. Мы должны помнить присягу, которую тогда произносили с дрожью в голосе, сжимая в руках автомат, стоя по стойке смирно.

Глеб Черепанов.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Черепанов

- 23 Февраля для меня близкий, родной праздник. Я вырос в офицерской семье, знаю, что такое честь офицера, долг перед Родиной. Уверен, что для всех мужчин нашей страны это важный, прекрасный день, который они встречают вместе с друзьями и семьями. Поздравляю всех читателей «Комсомольской правды» с замечательным праздником!