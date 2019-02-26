Хроника перемен: как изменился Новосибирск за последние 5 лет

В 2014 году руководить мегаполисом пришел новый человек. Тогда новосибирцы проголосовали за Анатолия Евгеньевича, поддержали его идеи, выдав кредит доверия. Прошло пять лет. Это достаточный промежуток времени, чтобы сделать какие-то выводы, отметить принятые решения, увидеть перемены и поставить оценку.

Мы решили озвучить главные итоги этих сложных, с экономической точки зрения, и в то же время интересных, насыщенных лет.

- Самый главный результат пятилетней работы - Новосибирск продолжает расти и развиваться, - рассказал Анатолий Локоть. - За это время численность населения увеличилась на 65 тысяч человек, Новосибирск уверенно движется к планке 2 миллиона жителей. Это не квасной патриотизм, это масштабы решаемых задач. Мы бурно развиваемся, отсюда и проблемы – транспортной доступности, новых мест в детсадах и школах. И мы этим занимались все эти годы. Другое важное достижение – это политическая консолидация в Новосибирске. Результат этой консолидации – ряд важных экономических и социальных решений. Я имею в виду и межбюджетные решения и попадания в различные программы областного и федерального масштаба. Это была трудная пятилетка. Период экономических и социальных трудностей, политических разногласий, преодоления собственных слабостей и страхов. Нам многое удалось, но ещё больше предстоит сделать.

РЕШЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВСЕ ГОВОРЯТ

Расставил приоритеты

Анатолий Локоть заступил на пост мэра в непростое время. 2014 год памятен многим сотрясениями в экономике. Также у города забрали доходную часть бюджета - 10% НДФЛ. Тем не менее Новосибирск нужно было развивать. Действовать приходилось в стесненных обстоятельствах. Анатолий Локоть при поддержке горожан на открытых площадках определил главные направления в работе: транспорт и дороги, комфортный город и социальная инфраструктура. Расстановка приоритетов позволила не распылять имеющиеся средства, а также добиться участия в федеральных программах.

Переломным стал 2018 год. За это время удалось добиться консолидации всех уровней власти. Конструктивное взаимодействие с региональным правительством и Законодательным собранием позволило Новосибирску вернуть в свой бюджет отчисления по упрощенной системе налогообложения.

Итоговые цифры.

Взял под контроль точечную застройку

Проблема внезапно вырастающих в центре Новосибирска высоток предъявлялась властям постоянно. Социальное напряжение по этому поводу нарастало в течение нескольких лет. С приходом Локтя градостроительная политика в Новосибирске изменилась. В 2014 году была упрощена процедура публичных слушаний. Также были кардинально изменены правила землепользования и застройки города. В Новосибирске были разработаны прозрачные правила и жесткие требования по предельной плотности застройки, количеству парковочных мест, минимальной площади детских игровых городков.

- Несмотря на огромный объем проведенной работы, я не буду говорить, что мы запретили точечную застройку. Но можно с уверенностью сказать, что те изменения, которые мы внесли, ограничили возможности для точечной застройки, - отметил Анатолий Евгеньевич.

Итоговые цифры.

Закрыл барахолку

Многие помнят - закрытие Гусинобродской барахолки было сложной задачей для новосибирских властей. К этой проблеме пытались подступиться многие, но каждый раз исполнение откладывалось. Казалось, миссия невыполнима, но в 2015 году именно Локоть принял волевое решение, и сегодня барахолки не существует.

- Это решение вызывало сопротивление тех, кому выгодны теневые денежные потоки. Мы справились и решили многолетнюю проблему, не допустив социального взрыва. Несколько тысяч бывших арендаторов перешли в торговые центры и комплексы, легализовали свой бизнес, - подчеркнул мэр.

Сменил начальников

С 2014 года в мэрии и на муниципальных предприятиях сменилось порядка 100 руководителей разного уровня. В результате полностью обновился состав начальников департаментов мэрии и глав администраций районов и округа города. В то же время кадровые перестановки проходили плавно, а решения принимались исходя из профессиональных качеств управленцев. Заслуга мэра - оптимизация управленческого аппарата, проведен аудит всех муниципальных предприятий, за пять лет ликвидировано 9 МУПов, в результате реорганизации закрыто 28 разных учреждений и предприятий.

Итоговые цифры.

СПРАВКА «КП»

Сколько нас?

Всего в Новосибирске проживают 1 612 833 чел.

- мужчин - 741 890 чел.

- женщин - 870 943 чел

Самая массовая возрастная группа - 30 - 34 года - 162 778 чел.

В группе от 25 до 29 лет - 152 274 чел.

В трудоспособном возрасте - 949 703 чел.

* По данным Новосибирскстата на 01.01.2018.

Итоговые цифры.

ДОСЛОВНО

Член Союза журналистов России, депутат законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Член Союза журналистов России, депутат законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов:

- В городе появилась новая набережная, открываются новые школы, новые сады. Да, есть проблемы, но у нас по всей стране экономический кризис. И тем не менее чувствуется - в Новосибирске жизнь бьет ключом, появляются новые микрорайоны, город растет ввысь. При этом не забывается благоустройство, огромное количество домов было капитально отремонтировано, появляются новые парки и скверы. Важно то, что мэр настойчиво говорит о том, что необходимо власти вести диалог с людьми. Это воплощено в выборах территорий по благоустройству, ремонта дорог.

Главный врач городской клинической больницы №2 Любовь Шпагина.

- За пять лет в городе изменился инвестиционный климат. Новосибирск стал более привлекательным для серьезных проектов, проектов которые связанные и с наукой, и со здравоохранением, и с образованием. Сегодня мы эндопротезируем собственные суставы, это очень здорово, сегодня мы занимаемся разработкой вакцин, расшифровкой гриппов в три дня, как в любой стране мира. Об этом я говорю как врач, мне это близко. Если говорить как житель, то выделю главное: появилось много мест с человеческим лицом. Это парки с площадками для детей, со скамейками для пожилых. Много скверов преобразовались, они стали доступнее для каждого из нас.

ФОТОФАКТ

2017 год. В Новосибирске начало работу предприятие по модернизации трамвайных вагонов «БКМ-Сибирь». Благодаря налаженному с белорусами сотрудничеству сибирский мегаполис ежегодно получает качественные современные вагоны.

2018 год. Ярко и красочно отметили 125-летие столицы Сибири.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

2017 год. Начата реконструкция набережной. Проект отмечен на федеральном уровне и признан лучшей реализованной практикой благоустройства.

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2023 год. Сегодня горожане с интересом смотрят в будущее. Мы ждем молодежного чемпионата мира по хоккею. Даже те, кто к спорту равнодушен, ждут открытия новой станции метро, развития левобережной части города, появления новых транспортных развязок и главное - современной ледовой арены.