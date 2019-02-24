2019-02-23T09:03:17+03:00
Общество

Из-за путаницы в суде сибирячке, попавшей в ДТП, придется заплатить за ремонт чужого авто

Но женщина подала жалобу и надеется, что ее все же признают невиновной
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Татьяна уверена, что не виновата в аварии. Ремонт ее автомобиля после аварии обойдется в 150 тысяч рублей. Фото: предоставлено Татьяной ХромовойТатьяна уверена, что не виновата в аварии. Ремонт ее автомобиля после аварии обойдется в 150 тысяч рублей. Фото: предоставлено Татьяной Хромовой
Изменить размер текста:

33-летняя Татьяна Хромова - опытный водитель. Сибирячка получила права 7,5 года назад, и за все это время никаких ЧП не было. На дороге - аккуратная и невозмутимая.

19 декабря сибирячка купила новую машину, а сутки спустя попала в свое первое ДТП.

- Около 3 часов дня я возвращалась на своей «Тойоте» из Новосибирска домой, в поселок Октябрьский Мошковского района, практически пригород мегаполиса, - вспоминает Татьяна. - Ехала по трассе, ничего не нарушала... В поселке, на перекрестке улиц Дачной и Линейной, в меня врезалась «Мазда», за рулем которой была девушка.

«СТРАХОВКУ ОФОРМИТЬ НЕ УСПЕЛА»

К счастью, тяжелых травм тогда никто не получил. Татьяна уверена, что в аварии не виновата: она ехала по асфальту (главная дорога), а другая иномарка собиралась заехать на главную с грунтовой дороги. Светофоров нет, остается руководствоваться ПДД.

Автомобиль Татьяны не должен был никого пропустить. Но вот в ГИБДД решили иначе: ее признали виновной по статье 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков».

- Аргументировали это тем, что машина другой участницы аварии была для меня помехой справа, а значит, я обязана была ее пропустить. А когда я начала объяснять про асфальт и грунтовую дорогу, то мне сказали, что в ГИБДД нет четкого плана дорог поселка, где были бы размечены грунтовые и асфальтовые дороги, - объясняет Татьяна. - Но я-то тут при чем? Почему я должна из-за этого терять деньги?

А сумма, которую пришлось бы выплатить, действительно немалая.

- Ремонт машины второй участницы аварии обойдется примерно в 100 тысяч рублей, и теперь та страховая компания имеет право обратиться в суд и взыскать с меня эту сумму, - возмущается Татьяна. - А я ведь из-за того, что машину купила всего за сутки до аварии, даже не успела на нее страховку оформить. Так что еще как минимум 150 тысяч рублей нужны на ремонт моей машины.

И это не считая того, что за нарушение правил дорожного движения Татьяна тоже должна была заплатить штраф - 1000 рублей.

Ремонт машины второй участницы ДТП обойдется в 100 тысяч. Фото: предоставлено Татьяной Хромовой

Ремонт машины второй участницы ДТП обойдется в 100 тысяч. Фото: предоставлено Татьяной Хромовой

«ЧТО ЗА ВНУТРЕННЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ?»

Татьяна решила отстаивать свои права в суде. 4 февраля в первом часу дня принесла в Мошковский районный суд жалобу.

- Это был последний день, когда можно было по закону подать жалобу. У меня забрали документы, поставили на оставшемся у меня экземпляре печать, что приняли их, - говорит Татьяна. - А через две недели мне по почте пришел ответ из суда, что в рассмотрении жалобы отказано, потому что я якобы поздно подала документы.

Татьяна начала разбираться, что произошло. Когда стала просматривать все документы, которые ей пришли из суда, оторопела.

- У них почему-то была написана совсем другая дата подачи документов - 5 февраля, хотя я обращалась на сутки раньше, - недоумевает женщина.

- Моей клиентке потом объяснили, что в суде действует внутреннее распоряжение - жалобы официально регистрируются только после того, как на них поставит подпись председатель суда. И получилось, что на жалобе Татьяны эта подпись появилась только 5 февраля, - комментирует Екатерина Семенова, адвокат Татьяны.

Те самые жалобы. Обратите внимание на даты, когда их приняли. Фото: предоставлено Татьяной Хромовой

Те самые жалобы. Обратите внимание на даты, когда их приняли. Фото: предоставлено Татьяной Хромовой

К сожалению, комментарии суда оперативно получить не удалось.

- Пишите запрос, - сказала Марианна Глушкова, пресс-секретарь управления судебного департамента в Новосибирской области.

Это мы и сделаем в самое ближайшее время. А Татьяна уже написала жалобу в областной суд на их мошковских коллег.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
«Меркель, Путин и Железный человек»: подросток из поселка под Новосибирском собрал коллекцию автографов знаменитостей
«Черные подснежники»: новосибирец возмутился культурой собачников в Кировском районе
Таран на обочине: под Новосибирском в аварии грузовиков погиб молодой человек
«Счастливый» номер: в Центральном районе из салона троллейбуса повалил дым
ЧП в кинотеатре: в «Космосе» рухнувшая стена раздавила рабочего
«Когда идешь домой с работы»: молодой парень устроил зажигательные танцы в новосибирской подземке
«Бросили в сугроб вдоль дороги»: сибиряк пожаловался на мусор, который валится из переполненных контейнеров
Взялся за оружие: Локоть брутально поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества
Лежал без сознания: новосибирцы выкатили из гаража заведенную машину с парнем внутри
Новосибирцев предупреждают: ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей к 23 февраля
Погода на день в Новосибирске: 23 февраля будет пасмурно и без осадков
«Лишить прав пожизненно»: сибирячка на иномарке сбила пенсионерку в ледовом городке
Выйти из тени: сибирячка устроила фантастическую фотосессию для скромницы
Никто не хотел помогать вдовам ветеранов: спасатели почистили крыши домов пожилых людей
Первый раз на поводке: фото щенков из приюта заставят вас смеяться
Арест на два месяца: топ-менеджера клиники Мешалкина отправили в СИЗО
Сорок человек заражены: в Новосибирске рассказали о вспышке кори
Татуировка на шее и пирсинг в носу: в Новосибирске ищут пропавшую пять дней назад мать двоих детей
Брачный сезон открыт: птицы в новосибирском зоопарке строят гнезда и готовятся к рождению птенцов
Смерть на скорости 82 км/ч: новосибирец получил срок в колонии за сбитую на «зебре» женщину
Жесткие разборки: сибирячка проткнула бывшему мужу глаз осколком банки
Новосибирские врачи спасли подростка с ДЦП от тяжелой пневмонии
Сыграли на опережение: рекомендованный президентом механизм соцподдержки работает в Новосибирской области 8 лет
Всем прилично досталось: вандалы ночью разбили четыре машины в Ленинском районе
Монеты или кольца? Выбирайте оригинальный подарок от Россельхозбанка к предстоящим праздникам
«Противник тучности»: сибирячке грозит до 7 лет тюрьмы за продажу опасных веществ в фитнес-клубе
Признать банкротом: московская компания подала иск на новосибирскую New York Pizza за долг в 4 миллиона рублей
Погода на день в Новосибирске: 22 февраля немного похолодает
Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ребенка заставили ходить в одних носках