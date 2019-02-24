Из-за путаницы в суде сибирячке, попавшей в ДТП, придется заплатить за ремонт чужого авто

33-летняя Татьяна Хромова - опытный водитель. Сибирячка получила права 7,5 года назад, и за все это время никаких ЧП не было. На дороге - аккуратная и невозмутимая.

19 декабря сибирячка купила новую машину, а сутки спустя попала в свое первое ДТП.

- Около 3 часов дня я возвращалась на своей «Тойоте» из Новосибирска домой, в поселок Октябрьский Мошковского района, практически пригород мегаполиса, - вспоминает Татьяна. - Ехала по трассе, ничего не нарушала... В поселке, на перекрестке улиц Дачной и Линейной, в меня врезалась «Мазда», за рулем которой была девушка.

«СТРАХОВКУ ОФОРМИТЬ НЕ УСПЕЛА»

К счастью, тяжелых травм тогда никто не получил. Татьяна уверена, что в аварии не виновата: она ехала по асфальту (главная дорога), а другая иномарка собиралась заехать на главную с грунтовой дороги. Светофоров нет, остается руководствоваться ПДД.

Автомобиль Татьяны не должен был никого пропустить. Но вот в ГИБДД решили иначе: ее признали виновной по статье 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков».

- Аргументировали это тем, что машина другой участницы аварии была для меня помехой справа, а значит, я обязана была ее пропустить. А когда я начала объяснять про асфальт и грунтовую дорогу, то мне сказали, что в ГИБДД нет четкого плана дорог поселка, где были бы размечены грунтовые и асфальтовые дороги, - объясняет Татьяна. - Но я-то тут при чем? Почему я должна из-за этого терять деньги?

А сумма, которую пришлось бы выплатить, действительно немалая.

- Ремонт машины второй участницы аварии обойдется примерно в 100 тысяч рублей, и теперь та страховая компания имеет право обратиться в суд и взыскать с меня эту сумму, - возмущается Татьяна. - А я ведь из-за того, что машину купила всего за сутки до аварии, даже не успела на нее страховку оформить. Так что еще как минимум 150 тысяч рублей нужны на ремонт моей машины.

И это не считая того, что за нарушение правил дорожного движения Татьяна тоже должна была заплатить штраф - 1000 рублей.

Ремонт машины второй участницы ДТП обойдется в 100 тысяч. Фото: предоставлено Татьяной Хромовой

«ЧТО ЗА ВНУТРЕННЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ?»

Татьяна решила отстаивать свои права в суде. 4 февраля в первом часу дня принесла в Мошковский районный суд жалобу.

- Это был последний день, когда можно было по закону подать жалобу. У меня забрали документы, поставили на оставшемся у меня экземпляре печать, что приняли их, - говорит Татьяна. - А через две недели мне по почте пришел ответ из суда, что в рассмотрении жалобы отказано, потому что я якобы поздно подала документы.

Татьяна начала разбираться, что произошло. Когда стала просматривать все документы, которые ей пришли из суда, оторопела.

- У них почему-то была написана совсем другая дата подачи документов - 5 февраля, хотя я обращалась на сутки раньше, - недоумевает женщина.

- Моей клиентке потом объяснили, что в суде действует внутреннее распоряжение - жалобы официально регистрируются только после того, как на них поставит подпись председатель суда. И получилось, что на жалобе Татьяны эта подпись появилась только 5 февраля, - комментирует Екатерина Семенова, адвокат Татьяны.

Те самые жалобы. Обратите внимание на даты, когда их приняли. Фото: предоставлено Татьяной Хромовой

К сожалению, комментарии суда оперативно получить не удалось.

- Пишите запрос, - сказала Марианна Глушкова, пресс-секретарь управления судебного департамента в Новосибирской области.

Это мы и сделаем в самое ближайшее время. А Татьяна уже написала жалобу в областной суд на их мошковских коллег.

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