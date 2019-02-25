«Не считаю себя обязанным ей ничем»: сибиряк, накопивший 820 тысяч долга по алиментам, сменил имя

«14 лет бездействия, 14 лет отписок» — с таким плакатом жительница Новосибирска Анна Евсеева появилась на пороге областного Управления федеральной службы судебных приставов. Анна говорит, что одиночный пикет — последняя надежды выбить из бывшего мужа алименты. Супруг ушел из семьи, когда женщина была беременна.

— Мы встречались со школы. В 19 лет я вышла за него замуж, забеременела. Но он сказал, что ребенок ему не нужен, — вспоминает Анна. — Потом оказалось, что у него другая женщина на стороне, и в той семье тоже родился ребенок. Мою дочь он знать не хочет, никогда не искал встречи. Алиментов нормальных от него тоже не видели, 14 лет приставы кормят нас отписками, долг уже больше полумиллиона...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/694010" frameborder="0"></iframe> 14 лет бездействия: мать школьницы пикетирует Управление службы судебных приставов.Даба ДАБАЕВ

На самом деле долг оказался даже больше, чем могла себе представить Анна. После ее одиночного пикета в УФССП подняли все бумаги, стали считать, а там — мама дорогая!

— Производство было возбуждено еще в 2009 году, всего им выплачено 332 тысячи рублей, то есть выплаты были, но небольшие, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Иванова, заместитель УФССП по Новосибирской области. — На сегодняшний день долг

составляет 826 тысяч. Это исходя из того, что должник не предоставил квитанции. Если он что-то выплачивал и предоставит их, то сумму пересчитают. По какой причине так долго находится у нас исполнительный лист? Ну во-первых, должник дважды находился в розыске. Он не имеет зарегистрированного недвижимого и движимого имущества. И ко всему прочему должник еще и сменил имя! То есть у нас в базе он числился, как Антон из Кировского района. А сейчас он оказывается Александр из Новосибирского района! Поменял паспорт...

— Чтобы от вас скрыться?

— Вполне может быть. Может еще хотел кредитную историю как-то улучшить...

Осенью прошлого года Антон-Александр оформил пенсию по инвалидности. Приставы, честно говоря, выдохнули. Хоть какой-то официальный доход, а значит, будут отчисления ребенку. Потому что официально папаша работать не собирается. Об этом он заявил и в интервью КП-Новосибирск.

После пикета судебные приставы пообещали разобраться с должником.Фото: Даба ДАБАЕВ

— Я плачу алименты с 2005 года, сумма у меня фиксированная 2300 рублей, как у безработного, — отрицает любые долги мужчина. — Действительно, сейчас у меня вторая группа инвалидности, легочная недостаточность, с нее пусть эти 2300 вычитают.

— Ну вы же не все 14 лет безработный?

— Официально я не работаю. Зачем вы это у меня спрашиваете? Закон итак написан против меня. А вообще не считаю себя обязанным ей (дочери — Ред.) ничем.

— Это же ваш ребенок...

— У меня еще двое есть. И что? Вы мне на совесть что ли надавить хотите?

Примерно такой же разговор у мужчины случается и с приставами. Экс-супруга просит: возбудите на него хотя бы административное дело, может, одумается. Но и это оказывается непросто.

— У нас рычаг — это ограничения на выезды за пределы Российской федерации, ограничение водительских прав, но пока не установлено, что они у него есть. Еще можно наложить арест на имущество, продать его в счет задолженности. Только там нечего продавать, арестовывали его телефон, его стоимость была 200 рублей. Что касается административной ответственности, то судебная практика складывается так: если должник выплачивает хотя бы по 1000 рублей, то его злостность не устанавливается. И его нельзя привлечь... В любом случае снова осуществим выход по адресу должника, имущество будет проверено, будем налагать арест, как-то побуждать должника...