2019-02-25T17:12:23+03:00
Общество

Совет депутатов города Новосибирска выражает соболезнования в связи с кончиной Д. В. Прибаловца

На 48-м году преждевременно ушел из жизни Дмитрий Валерьевич Прибаловец, депутат Совета депутатов города Новосибирска 5 и 6 созывов
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Дмитрий Прибаловец.Дмитрий Прибаловец.
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За время работы в горсовете Дмитрий Валерьевич успел завоевать и оправдать доверие избирателей своего округа. К нему шли за помощью, поддержкой, просто советом – по мере своих возможностей Дмитрий Валерьевич старался помочь каждому с его проблемой.

Именно благодаря его усилиям началось возрождение первоначального облика одной из самых красивых улиц Новосибирска – Богдана Хмельницкого, которой в 2016 году, благодаря стараниям Дмитрия Валерьевича, присвоили статус достопримечательного места. Выросший в этих местах, он активно ратовал за сохранение архитектурного наследия не только своего избирательного округа, но и всего района в целом.

Дмитрия Валерьевича всегда волновали и общегородские проблемы. Последний год он активно боролся с загрязнением воздуха в Новосибирске, возглавлял рабочую группу по вопросам улучшения экологической обстановки в городе. Под его руководством группе удалось значительно продвинуться в поиске причин запыленности улиц и предложить варианты решения проблемы.

Выражаем глубокие соболезнования близким Дмитрия Валерьевича, его друзьям и коллегам. Светлая память о Дмитрии Валерьевиче Прибаловце навсегда останется в наших сердцах.

Совета депутатов города Новосибирска

ИСТОЧНИК KP.RU

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