2019-02-22T10:24:50+03:00
Общество

В Россию к дяде: школьницу, чью маму завербовали террористы, вызволили из иракской тюрьмы

14-летняя девочка вернулась в Россию спустя пять лет. За это время она побывала в логове у боевиков, потеряла отца и год провела в тюрьме Багдада [фото, видео]
Виктория МИНАЕВА
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Самой младшей дочери Ольги только исполнилось 14 лет. Девочка гол провела в тюрьме Багдада вместе со своей матерью.Самой младшей дочери Ольги только исполнилось 14 лет. Девочка гол провела в тюрьме Багдада вместе со своей матерью.
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В Россию сперцбортом МЧС доставили 14-летнюю жительницу Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в силовых структурах.

— Девочка находится уже в России. Удалось договориться об освобождении ее из тюрьмы Багдада, — рассказал «КП» собеседник.

ГОД В ИРАКСКОЙ ТЮРЬМЕ

Напомним, мы уже рассказывали историю 14-летней Ани*. Она вместе со старшей 18-летней сестрой Татьяной и мамой Ольгой оказалась в тюрьме Ирака. Женщинам грозила смертная казнь за пособничество террористам. В их ряды вступил сначала родной отец Ани — Косымджон Ходжахонов, а затем и ее мама — Ольга Ширмер. После того, как Косым был убит во время спецоперации, женщин задержали при переходе иракской границы с территории, где правила ИГИЛ**.

Медсестра из сибирской глубинки увезла двоих дочерей к террористам.Виктория МИНАЕВА

— Не думаю, что детей ждет высшая мера наказания — пожизненное заключение или казнь. Тем более, что менее года назад между Россией и Ираком велись переговоры о возврате детей и матерей — граждан России — на родину, — комментировал тогда КП-Новосибирск эксперт Сергей Чудинов, автор диссертации «Терроризм как социокультурный феномен».

Благодаря усилиям МИДа и УФСБ по Новосибирской области удалось добиться освобождения именно 14-летней девочки, которая по сути оказалась заложницей своих родителей.

Младшую девочку удалось вернуть в Россию. Сейчас она находится с дядей.

Младшую девочку удалось вернуть в Россию. Сейчас она находится с дядей.

— Девочка находится в Новосибирске. Опекуном назначен брат ее матери, — добавил наш источник.

ДЛЯ ВСЕЙ ДЕРЕВНИ ЭТО БЫЛО ДИКОСТЬЮ

Мама Ани - Ольга Ширмер - была медсестрой в селе Новочановском Новосибирской области. От первого брака она растила дочку Таню. В начале 2000-х, когда та была совсем маленькой, Ольга встретила приезжего — Косымджона, он делал ремонт в больнице, у русской и мигранта закрутились отношения.

Ольга вместе с дочерьми. Пока еще с виду нормальная семья...

Ольга вместе с дочерьми. Пока еще с виду нормальная семья...

— Хоть нищий был, но работящий и отзывчивый. То ли из Узбекистана, то ли из Таджикистана, — описывает Косыма Евгений Миллер, глава Новочановского сельсовета.

Косым и Ольга в начале своего знакомства. Потом он отрастил бороду, а она надела хиджаб.

Косым и Ольга в начале своего знакомства. Потом он отрастил бороду, а она надела хиджаб.

В первые годы семья производила совершенно обычное впечатление. Но через несколько лет, все село было в шоке. В одночасье Ольга и ее дочки надели хиджаб, а Косым отрастил бороду.

Перед отъездом в Сирию семья уже выглядела так.

Перед отъездом в Сирию семья уже выглядела так.

— Младшая дочка ходила сначала в садик, там как раз моя мама работает. Так уже тогда родители выдвигали запреты из серии: этим ребенка кормить нельзя или на этот праздник Аня не пойдет, — вспоминает одноклассница Ольги — Светлана Волгина. — То есть растили девочку особняком от других детей, ограничивали во всем. Как-то они собрали из дома все книжки и принесли в детский сад. Сказали: «Заберите, нам это не нужно». То есть доходило до того, что детям простые советские книжки нельзя было читать. Помню, жара, а они идут по селу, с головы до пят замотанные... Старшая девочка Таня — русская совершенно, зачем ее в паранджу одевать? Для всей деревни это было дикостью.

По фото можно увидеть, как изменилась жизнь старшей дочки. Сейчас Тане 18 лет.

По фото можно увидеть, как изменилась жизнь старшей дочки. Сейчас Тане 18 лет.

ДЕВОЧКЕ НУЖНА ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГОВ

В школе вспоминают другую яркую картинку: 19 января, классный час, детям рассказывают про Крещение. Таня в хиджабе закрыла уши и встала к классу спиной: не положено такое слушать, наругает строгий отчим...

В 2014 году Косым и Ольга пустили по селу слух, что едут всей семьей отдыхать в Египет. Но в итоге с этого отдыха не вернулись.

Из Египта семья попала в Сирию, потом в логово к боевикам. Мама Ольги не выдержала позора и расставания с любимыми внучками, покончила с собой. Отец и брат какое-то время еще общались с девочками и их матерью по Skype, а потом прекратилось и это общение.

Сейчас на мужчинах будет лежать большая ответственность — воспитания 14-летней Ани. Им, конечно, не помешает помощь психологов и соцпедагогов, потому что пока непонятно, какие идеи могли внушить маленькой девочки взрослые люди.

*Имя ребенка изменено.

**Запрещенная в России террористическая организация

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Отец не часто вспоминал о своей дочке Тане, но, когда год назад увидел кадры по центральным каналам, - сердце екнуло. Бывшую жену - Ольгу Ширмер - поймали в Ираке как преступницу. Блондинка, завернутая до макушки в хиджаб, смотрела с экрана стеклянным взглядом. Тогда в женской тюрьме Багдада оказалась не только она - десятки россиянок. Почти все они - жены или подруги террористов - были задержаны при переходе иракской границы с территории, где правила ИГИЛ**.

О дочерях Ольги - 18-летней Тане и 14-летней Ане - в сюжете не было ни слова. Отец старшей девочки обратился к правоохранителям:

- Пропала, - говорит, - дочь! Ищите! (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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