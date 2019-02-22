В Россию к дяде: школьницу, чью маму завербовали террористы, вызволили из иракской тюрьмы

В Россию сперцбортом МЧС доставили 14-летнюю жительницу Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в силовых структурах.

— Девочка находится уже в России. Удалось договориться об освобождении ее из тюрьмы Багдада, — рассказал «КП» собеседник.

ГОД В ИРАКСКОЙ ТЮРЬМЕ

Напомним, мы уже рассказывали историю 14-летней Ани*. Она вместе со старшей 18-летней сестрой Татьяной и мамой Ольгой оказалась в тюрьме Ирака. Женщинам грозила смертная казнь за пособничество террористам. В их ряды вступил сначала родной отец Ани — Косымджон Ходжахонов, а затем и ее мама — Ольга Ширмер. После того, как Косым был убит во время спецоперации, женщин задержали при переходе иракской границы с территории, где правила ИГИЛ**.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/686427" frameborder="0"></iframe> Медсестра из сибирской глубинки увезла двоих дочерей к террористам.Виктория МИНАЕВА

— Не думаю, что детей ждет высшая мера наказания — пожизненное заключение или казнь. Тем более, что менее года назад между Россией и Ираком велись переговоры о возврате детей и матерей — граждан России — на родину, — комментировал тогда КП-Новосибирск эксперт Сергей Чудинов, автор диссертации «Терроризм как социокультурный феномен».

Благодаря усилиям МИДа и УФСБ по Новосибирской области удалось добиться освобождения именно 14-летней девочки, которая по сути оказалась заложницей своих родителей.

Младшую девочку удалось вернуть в Россию. Сейчас она находится с дядей.

— Девочка находится в Новосибирске. Опекуном назначен брат ее матери, — добавил наш источник.

ДЛЯ ВСЕЙ ДЕРЕВНИ ЭТО БЫЛО ДИКОСТЬЮ

Мама Ани - Ольга Ширмер - была медсестрой в селе Новочановском Новосибирской области. От первого брака она растила дочку Таню. В начале 2000-х, когда та была совсем маленькой, Ольга встретила приезжего — Косымджона, он делал ремонт в больнице, у русской и мигранта закрутились отношения.

Ольга вместе с дочерьми. Пока еще с виду нормальная семья...

— Хоть нищий был, но работящий и отзывчивый. То ли из Узбекистана, то ли из Таджикистана, — описывает Косыма Евгений Миллер, глава Новочановского сельсовета.

Косым и Ольга в начале своего знакомства. Потом он отрастил бороду, а она надела хиджаб.

В первые годы семья производила совершенно обычное впечатление. Но через несколько лет, все село было в шоке. В одночасье Ольга и ее дочки надели хиджаб, а Косым отрастил бороду.

Перед отъездом в Сирию семья уже выглядела так.

— Младшая дочка ходила сначала в садик, там как раз моя мама работает. Так уже тогда родители выдвигали запреты из серии: этим ребенка кормить нельзя или на этот праздник Аня не пойдет, — вспоминает одноклассница Ольги — Светлана Волгина. — То есть растили девочку особняком от других детей, ограничивали во всем. Как-то они собрали из дома все книжки и принесли в детский сад. Сказали: «Заберите, нам это не нужно». То есть доходило до того, что детям простые советские книжки нельзя было читать. Помню, жара, а они идут по селу, с головы до пят замотанные... Старшая девочка Таня — русская совершенно, зачем ее в паранджу одевать? Для всей деревни это было дикостью.

По фото можно увидеть, как изменилась жизнь старшей дочки. Сейчас Тане 18 лет.

ДЕВОЧКЕ НУЖНА ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГОВ

В школе вспоминают другую яркую картинку: 19 января, классный час, детям рассказывают про Крещение. Таня в хиджабе закрыла уши и встала к классу спиной: не положено такое слушать, наругает строгий отчим...

В 2014 году Косым и Ольга пустили по селу слух, что едут всей семьей отдыхать в Египет. Но в итоге с этого отдыха не вернулись.

Из Египта семья попала в Сирию, потом в логово к боевикам. Мама Ольги не выдержала позора и расставания с любимыми внучками, покончила с собой. Отец и брат какое-то время еще общались с девочками и их матерью по Skype, а потом прекратилось и это общение.

Сейчас на мужчинах будет лежать большая ответственность — воспитания 14-летней Ани. Им, конечно, не помешает помощь психологов и соцпедагогов, потому что пока непонятно, какие идеи могли внушить маленькой девочки взрослые люди.

*Имя ребенка изменено.

**Запрещенная в России террористическая организация

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Хиджаб - вместо бантов: российская школьница оказалась в иракской тюрьме из-за мамы, завербованной террористами

Отец не часто вспоминал о своей дочке Тане, но, когда год назад увидел кадры по центральным каналам, - сердце екнуло. Бывшую жену - Ольгу Ширмер - поймали в Ираке как преступницу. Блондинка, завернутая до макушки в хиджаб, смотрела с экрана стеклянным взглядом. Тогда в женской тюрьме Багдада оказалась не только она - десятки россиянок. Почти все они - жены или подруги террористов - были задержаны при переходе иракской границы с территории, где правила ИГИЛ**.

О дочерях Ольги - 18-летней Тане и 14-летней Ане - в сюжете не было ни слова. Отец старшей девочки обратился к правоохранителям:

- Пропала, - говорит, - дочь! Ищите! (подробнее).