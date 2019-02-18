В Новосибирске изобрели съедобные… ложки

В Новосибирске может появиться необычный товар – съедобные ложки. По прогнозам гастрономических изобретателей, это яство выйдет на рынок уже ближайшей весной.

- В течение двух месяцев появятся съедобные ложки из цельно-зерновой муки. Это будет ложка, которую можно взять с собой. Удобная для детей, для мам, для всех, кто много перемещается, - рассказал о продукте Алексей Спиридонов, основатель компании «Дивинка». Он сам занимается «изобретением» экзотической еды.

По словам Спиридонова, такая ложка будет какое-то время оставаться твердой. Но в процессе употребления супа, или, например, пития чая, размякнет.

Это – уже не первый необычный продукт, который выпускает «Дивинка». Есть еще макароны из льна, есть кисель на основе овсяных отрубей. Алексей Спиридонов принес продуктовые наборы в студию Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», и по утрам слушатели выигрывают их в конкурсах.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Алексей Спиридонов рассказал о необычных товарах.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ