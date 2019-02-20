Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел меры поддержки недискриминационного доступа операторов в многоквартирные дома

18 февраля 2019 года состоялось совместное заседание Комитета РСПП по цифровой экономике и Комиссии РСПП по связи и ИКТ, посвященное обсуждению нормативного закрепления недискриминационного доступа операторов (НДД) связи к инфраструктуре многоквартирных домов (МКД). В заседании приняли участие представители Минкомсвязи России, Минстроя России, ФАС России, операторов связи и управляющих компаний.

Открывая заседание, президент РСПП Александр Шохин подчеркнул:

- Особо хочу отметить, что мы в Комитете РСПП по цифровой экономике занимаемся не только критикой законопроектов. Сегодня мы обсуждаем проект изменений в законодательство, внесенный группой депутатов Госдумы и сенаторов, который призван решить вопрос с недискриминационным доступом операторов связи в многоквартирные дома. Важно найти сбалансированное решение с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Актуальности вопросу придает реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая может состояться только при наличии информационной инфраструктуры, открывающей населению и бизнесу доступ к цифровым сервисам.

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил:

- Вопрос законодательного урегулирования вопроса доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов не просто назрел, а перезрел. Он обсуждается уже много лет. Как и при принятии любого закона, речь идет о достижении компромисса, в данном конкретном случае - между операторами и управляющими компаниями. Мы все должны понимать, что без решения этого вопроса развитие в стране цифровой экономики будет иметь серьезное инфраструктурное ограничение, в том числе с точки зрения появления мобильных сетей пятого поколения (5G), где требуется значительно более плотная установка базовых станций, чем при предыдущих поколениях.

Первый заместитель председателя Комитета РСПП по цифровой экономике, вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков рассказал об организации экспертного обсуждения законопроекта, в том числе на базе центра компетенций «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». При наличии разнонаправленных интересов УК и провайдеров есть общее понимание, когда условия доступа к инфраструктуре МКД могут быть определены без общего собрания собственников квартир (по факту его практически невозможно провести). Например, если прокладка линий связи и установка внутридомового оборудования проводится по стандартному проекту. По словам Бориса Глазкова, комитет готов продолжить работу со всеми заинтересованными сторонами для поиска оптимального решения, которое бы гарантировало прохождение законопроекта.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис:

- Наше министерство однозначно выступает за недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре многоквартирных домов, в которых проживают около 100 миллионов россиян. Важно договориться о правилах и ответственности всех сторон. Мы, конечно, знаем, как порой хулиганят управляющие компании. Но мы знаем и о нарушениях при прокладке линий связи и установке внутридомового оборудования со стороны операторов. «Лапша» из проводов не просто портит внешний вид, иногда речь идет о нарушении норм противопожарной безопасности, о протечках при неправильном выполнении работ на крышах и чердаках. Мы выступаем за то, чтобы между операторами и управляющими компаниями (УК) заключался договор, основные условия которого должны быть прописаны в акте Правительства РФ. Цена на услуги УК должна быть публичной и единой для всех провайдеров.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов:

- Мы с коллегами из Минстроя РФ солидарны во мнении, что проведение общего собрания жильцов для обсуждения условий допуска операторов связи - нерабочий, излишний инструмент. Надо от них отказываться. Договорной механизм между операторами и УК возможен, но по типовому проекту, который был бы утвержден на уровне правительства с четким ограничением навязываемых услуг. Договор будет защищать интересы и операторов, и управляющих компаний.

Вместе с тем большинство участников заседания от операторов связи выступили против обязательного закрепления договоров между УК и провайдерами, предлагая рассмотреть иные формы регламентации их взаимодействия, например, через технический регламент.

В заключительном слове Михаил Осеевский зафиксировал позицию членов Комитета РСПП по цифровой экономике: поддержать рассматриваемый законопроект в целом, но ко второму чтению подготовить дополнения и изменения с учетом высказанных позиций. В частности, предлагается дополнить его следующими положениями: закрепить право граждан и организаций на доступ к услугам связи; установить обязанность органов государственной власти обеспечивать в рамках компетенции реализацию данного права. Также необходимо закрепить в законодательстве обязательное наличие инфраструктуры связи при вводе здания в эксплуатацию, а также обеспечить доступ к инфраструктуре энергетиков на придомовой территории для организации «последней мили».