Новый этап: новосибирских выпускников детских домов отправили во взрослую жизнь

Этот год стал для многих детей-сирот, вышедших пять лет назад из детских домов, по-настоящему переходным. В 2013 году на федеральном уровне были приняты новые меры по защите их имущественных прав. Получая в собственность квартиры сразу после 18-летия, выпускники детских домов нередко попадали в сложные ситуации, лишались жилья, оставались на улице. Чтобы предупредить подобные случаи, вместо фактической выдачи квартир с ребятами начали заключать договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда. По сути девушкам и парням давали новые квартиры, в которых можно жить, но нельзя продавать, дарить, передавать кому-то. Такие договоры заключаются на пять лет, все это время молодых людей сопровождает служба опеки, и если все условия контракта соблюдены, то по истечении срока жильцы получают новые договоры, на этот раз уже социального найма. Эти документы дают право приватизировать квартиру, то есть получить ее в собственность. Условия спецдоговора разные, направлены они на воспитание самостоятельности, в том числе важно своевременно оплачивать услуги ЖКХ и найти постоянное место работы.

В 2013 году в Новосибирске договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда были подписаны с 52 выпускниками детских домов. В феврале этого года на следующую ступень независимости вышли 18 новосибирцев. Остальные молодые люди оказались пока не готовы к такому серьезному шагу, с ними будет вновь заключен спецдоговор на пять лет.

Радостное событие - передача документов на квартиры - прошло в мэрии Новосибирска. В непринужденной обстановке ребята пообщались с мэром Анатолием Локтем, рассказали о том, где работают, какие планы строят на жизнь.

- Как только получу договор соцнайма, займусь приватизацией жилья. Я хочу переехать в дом на земле, уже начинаю строить планы, но это уже будет дополнение, квартиру продавать ни в коем случае не буду - это моя подушка безопасности, - говорит Кристина Дунаева. Девушка работает заместителем управляющего в ресторане, начала подрабатывать в заведении во время студенчества, вдруг начались повышения, и уходить в другую сферу уже не захотелось. - Живу пока одна, без семьи, но с кошкой.

Еще один бывший воспитанник детского дома - Никита Григорьев уже успел обзавестись семьей, воспитывает сына Михаила, которому уже три года. Сам Никита работает дизайнером, конструирует сайты. После приватизации молодая семья планирует расширяться, покупать более просторную квартиру.

- Жизненный путь этих ребят сложился не самым простым образом. Они по каким-то причинам потеряли родителей, близких людей, сейчас продолжают самостоятельную жизнь, - рассказал после встречи с молодыми людьми мэр Анатолий Локоть. - Чтобы эту самостоятельность никто не нарушил, государство предусмотрело определенные гарантии: первые пять лет молодые люди не имеют права распоряжаться этим имуществом. И только по истечении указанного срока, получив определенный жизненный опыт, освоившись в большой самостоятельной жизни, они получают жилье по социальному найму, после чего приватизируют и получают его в собственность. К этому времени молодые люди уже состоялись, остепенились, нашли свое место в жизни. Кто-то женился, у кого-то родились дети, у кого-то планы на рождение следующего ребенка. Мы искренне поздравляем этих ребят. Все они полноценные граждане нашего общества, многие имеют современные профессии. Пожелаем им осуществить все свои планы!