Распоряжение Совета депутатов № 61-р

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 14.02.2019 г. Новосибирск № 61-р

О созыве тридцать третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

1. Созвать тридцать третью сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 20 марта 2019 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев