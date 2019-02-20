Распоряжение Совета депутатов № 61-р
О созыве тридцать третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 14.02.2019 г. Новосибирск № 61-р
О созыве тридцать третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
1. Созвать тридцать третью сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 20 марта 2019 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
ИСТОЧНИК KP.RU
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