2019-02-20T09:00:52+03:00
Общество

Распоряжение Совета депутатов № 61-р

О созыве тридцать третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 14.02.2019 г. Новосибирск № 61-р

О созыве тридцать третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

1. Созвать тридцать третью сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 20 марта 2019 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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