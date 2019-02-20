Депутаты поддержали годовой отчет мэра

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ - НА ВЫСОТЕ

На 32-й сессии Совета депутатов города Новосибирска прозвучал отчет мэра о проделанной за год работе. Это ежегодное событие позволяет всем структурам власти взаимодействовать в едином направлении, слышать друг друга, оценивать проделанную работу и ставить цели на следующий период.

Отчет был поддержан депутатами, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев положительно оценил работу Анатолия Локтя:

- Доклад был очень емким, развернутым, с конкретными цифрами по направлениям, все подробно изложено. Но без шероховатостей не бывает. Депутаты в ходе обсуждения сделали свои замечания, задали вопросы. Все они запротоколированы в качестве предложений и будут направлены в мэрию, чтобы в этом году на них обратили особое внимание. Добавлю, что мы всегда ограничены возможностями бюджета, ряд вопросов был бы снят, если бы бюджет города позволял это сделать.

Со своей стороны председатель Совета депутатов города Новосибирска отметил, что мэр уделяет большое значение дорогам, в этом плане город хорошо взаимодействует с областью. Также отлично развиваются направления по благоустройству: появляются детские площадки, городки, парковочные карманы.

- Продолжается строительство детских садов и школ. Налажена связь с федеральным центром, регионом - с этой стороны есть понимание, нас слышат, выделяются дополнительные средства. Выстраиваем диалог, в том числе это заслуга и мэра, - отметил Дмитрий Асанцев.

НДС НАДО ОТМЕНИТЬ

Еще одной важной повесткой сессии стало обращение депутатов к председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Повод - освобождение от уплаты НДС услуги по вывозу мусора. Напомним, сейчас тариф на одного человека составляет 92 рубля 42 копейки. Если в квартире проживают несколько человек, то сумма только за вывоз отходов может существенно повлиять на семейный бюджет некоторых семей. Ранее на федеральном уровне было сделано предложение избавиться от НДС в платежах за вывоз мусора, и наши депутаты выходят с обращением в поддержку такого решения.

- Это крайне важно, так как мы знаем: некоторые вопросы решаются месяцами. Надеемся, что коллеги из Госдумы примут решение в ближайшее время, в результате платеж снизится уже в марте-апреле, - высказал свое мнение председатель комиссии по городскому хозяйству, депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

Игорь Кудин.

- Мы считаем, необходимо, чтобы самое крупное муниципальное образование страны - город Новосибирск - было услышано на федеральном уровне, - поддержал коллегу Дмитрий Асанцев.

Постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству внимательно следит за ходом внедрения реформы. На данный момент вывоз мусора из города происходит в штатном режиме. Проблема, которая сейчас на контроле, - это малая активность юридических лиц, компании не очень охотно заключают договоры на вывоз мусора. Данная проблема решается региональным оператором благодаря плотному сотрудничеству с районными администрациями.