2019-02-19T10:23:23+03:00
Говорит Новосибирск

33 килограмма любви завезли в радиостудию «Комсомольской правды»

Производители какао рассказали, как отличить качественный напиток
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ведущие Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» разыгрывают 33 килограмма какао.Ведущие Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» разыгрывают 33 килограмма какао.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В честь Дня рождения Радио «Комсомольская правда» ведущие разыгрывают три годовых запаса какао. Компания ООО «Вкус» предоставила для конкурсов 33 килограмма продукции – больше двадцати видов напитка!

По сути – это огромный запас любви, поскольку какао способствует появлению чувства влюбленности у человека.

Алексей Лондон, коммерческий директор ООО «Вкус» рассказал об особенностях этого напитка. Оказывается, даже многие кардиологи советуют принимать какао, так как этот продукт полезен для сосудов. А еще гость студии рассказал, как правильно выбрать хороший какао.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Алексей Лондон рассказал о полезных свойствах какао. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Алексей Лондон рассказал о полезных свойствах какао.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Как правильно выбрать какао

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ИСТОЧНИК KP.RU

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