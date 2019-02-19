Экзамен сдан: мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о своей работе за год

- 2018 год был насыщен важными социальными и политическими событиями. Главным для Новосибирска стало празднование юбилея города - 125 лет со дня основания. Кроме того, в марте состоялись выборы Президента Российской Федерации, в сентябре - губернатора Новосибирской области, - рассказал Анатолий Локоть. - Мы отметили 100-летие ВЛКСМ. Прошедший год стал переломным во многих отношениях. Между региональной и муниципальной властью достигнуто, прежде всего, политическое согласие о том, как стабилизировать социально-экономическую ситуацию и стимулировать экономический рост Новосибирска. Системные изменения дают повод для оптимизма.

В 2018 году впервые за последние пять лет основные характеристики бюджета превысили уровень 2014 года. Этот факт, пожалуй, самым красноречивым образом характеризует те непростые условия, в которых мы работали.

Принято решение о федеральной поддержке грандиозного наукоемкого проекта «Академгородок 2». Новый импульс к развитию получит не только Новосибирский научный центр, но и вся инфраструктура Советского района. Достигнуты договоренности о проведении в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Это огромная ответственность, а также шанс для города преобразиться.

В результате эффективного взаимодействия муниципалитета и областного правительства с федеральными структурами реализуются национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Создание современной образовательной среды». По этим направлениям город начал работать еще до старта федеральных программ: они были выбраны совместно с новосибирцами.

Итоги за прошедший год.

МНЕНИЕ

Владимир Барсук.

Владимир БАРСУК, депутат Совета депутатов города Новосибирска, директор СибНИА имени С. А. Чаплыгина:

- Работу мэра оцениваю позитивно, все, о чем сказано в отчете, было действительно сделано. Работа сложная, но Анатолию Евгеньевичу удается связать воедино среду и людей, с которыми он работает. Конфликтов в депутатском секторе практически нет, значит, подход выбран правильный.

Николай Тямин.

Николай ТЯМИН, депутат Совета депутатов города Новосибирска, директор Комплексного центра социального облуживания населения Ленинского района:

- Мне импонирует, что сейчас в Совете депутатов города Новосибирска исключена какая-либо политическая окраска и все депутаты и сотрудники мэрии нацелены на одно: решение проблем жителей Новосибирска. Это не пафосные слова, так и есть на самом деле. Присутствуют только жизненно важные, главные вопросы по развитию города.