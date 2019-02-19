«Взял за грудки, содрал шапку и начал бить кулаком»: после школьной разборки первоклассница оказалась в больнице

Семилетняя Соня оказалась после уроков в больнице. Мама девочки уверена, что всему виной одноклассник дочки. Между мальчиком и девочкой произошла потасовка прямо в школьном дворе. Свидетелями были как взрослые, так и дети.

- Это было 14 февраля во дворе школы № 195. Дочку после уроков забирал дедушка. Вывел ее из школы, а потом разрешил погулять на школьном дворе с другими ребятишками, - рассказала «КП» - Новосибирск» Елена Мясникова. - Дедушка наш стоял в стороне, но видел, как мальчик, одноклассник Сони, взял ее за грудки, содрал с нее шапку и начал бить в голову кулаком.

Девочка от боли расплакалась. Ревущую Соню дедушка завел в школу, в коридоре столкнулся с директором.

- Она его чуть ли не вытолкала обратно на улицу. Не стала вызывать ни «Скорую», ни школьного врача, ни полицию. Все из серии: «Вам это надо? Вот вы и занимайтесь», - продолжает Елена. - Потом уже, на педсовете, она заявила: «Я оценила состояние ребенка на глаз».

Тем временем мама девочки доверила диагностику врачам. Ребенка отвезли в больницу, а потом и госпитализировали.

- С диагнозом «сотрясение» нас отправили в отделение нейрохирургии Детской клинической больницы № 3, где дочка лежит до сих пор. Томография показала, что у дочери началось воспаление в висковой части внутреннего уха, врач сказала, что это случилось именно из-за удара, - рассказывает мама первоклассницы. - Сейчас я ищу свидетелей конфликта, потому что боюсь, что дело замнут. Оказалось, из больницы почему-то не захотели передавать сигнал в полицию. Только спустя полнедели после моего скандала они это сделали.

После игры у девочки оказалась порвана шапка. Рядом - постановление ПДН о направлении ребенка на судмедэкспертизу.

Мама мальчика - Ксения - не отрицает, что у сына и Сони действительно произошел конфликт.

- Девочка часто ведет с пацанами активные, я бы сказала, агрессивные игры, толкается, кидается. Я понимаю, она хохочет, ей весело, но она крупная девочка и может нанести кому-нибудь травму, - говорит Ксения. - Потасовка с моим сыном у них произошла после уроков, я сама была свидетелем. Не знаю, из-за чего именно. Может, потому что сын носит очки, а она его периодически обзывала. Получилось, что дети во время игры стали моего ребенка обижать. Он оказался лицом на снегу, а сверху легла Соня, потом еще мальчик и еще один мальчик. Трое на одного. Сын встал, растолкал их и, защищаясь, дал сдачи одному мальчику и Соне.

- То есть девочка действительно попала в больницу из-за вашего сына?

- Да нет, конечно! Они говорят: «сотрясение», но это кошмар! Как так-то вообще? Сотрясение очень трудно диагностировать, только по симптомам. И мне, честно говоря, непонятно, действительно ли оно есть? Когда девочка начала всхлипывать, ее дедушка подошел ко мне: «Как мы это будем решать?» Я спросила: «В смысле - как? Ничего страшного не случилось». Ребенок плакал, но все было нормально - розовощекая, здоровая девочка. Мама Сони теперь говорит: «Я хочу, чтобы вас исключили из школы». Но чего ради? Дети просто играли... А я не вмешивалась, потому что сына и так обижают. Не хотела, чтобы о нем подумали, что он маменькин сынок.

В этой истории теперь разбирается полиция. В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что получили сразу два сигнала о травмах ребенка.

- Во-первых, 15 февраля подала заявление мама девочки. Во-вторых, вчера, 18 февраля, поступил сигнал из больницы. Проводится проверка, - прокомментировали в полиции.

Конечно, семилетний мальчик никакой уголовной ответственности понести не может и не должен. А вот его родителей вполне могут обязать через суд оплатить лечение девочки и моральные страдания, если, конечно, рассказ ее мамы и дедушки окажется правдой.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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