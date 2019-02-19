«Это самодурство какое-то»: второклассника, забывшего сменку дома, заставили ходить по школе без обуви

«Образовательный» скандал грянул в новосибирской школе № 67: родители второклассника Ильи (имя ребенка изменено. - Прим. авт.) обвинили педагогов в том, что их сына заставили ходить по классу и коридорам в носках, без обуви. Причина банальная: девятилетний мальчишка забыл сменку дома, и, чтобы не испачкать полы в школе, ему пришлось разуться. В общем, такое вот «воспитание чистотой» получилось.

«УЧИТЕЛЬНИЦА НЕ РАЗРЕШИЛА ПОЗВОНИТЬ РОДИТЕЛЯМ»

Папа Ильи не отрицает: недосмотрели за сыном, когда тот во втором часу дня собирался в школу на занятия (мальчик учится во вторую смену. - Прим. авт.).

- Я на работе был, а жена возилась с нашим младшим сыном, которому всего три года, - рассказывает Джамшед, отец Ильи. - Супруга не успела все проверить, вот из-за этого недосмотра старший Илья и сменку, и мобильник дома забыл. Скажите, с кем такого не бывает?

Резонное замечание отца. Родители и подумать не могли, что случится в школе. А узнали, когда мальчик уже после уроков вернулся домой.

- Я увидел, что у сына очень грязные носки, стал разбираться, что случилось. А он поведал нам историю, что ходил без обуви, так как уборщице не понравились его грязные ботинки, - описывает ситуацию Джамшед. - Позвонить мне или супруге ребенок не мог, потому что, как я уже говорил, он забыл мобильник дома. А когда Илья подошел к своей учительнице и попросил разрешения позвонить нам с ее аппарата, она сказала, что у нее на телефоне нет денег.

В итоге на следующий день родители Ильи забрали его документы из школы и перевели мальчика. Мама Ильи написала жалобу в департамент образования мэрии Новосибирска. Больше всего ее возмутило то, что, по ее словам, классный руководитель не вмешалась в ситуацию.

- Она лишь один раз предложила ребенку обуться, когда он отпросился в туалет, - уверяет женщина.

«УБОРЩИЦА НЕ ЗАМЕТИЛА, ЧТО РЕБЕНОК ПОШЕЛ БЕЗ ОБУВИ»

Нам удалось связаться с представителями школы № 67, где рассказали совсем другую версию событий.

- Да, уборщица говорила всем детям, а не только конкретно этому ребенку, чтобы они садились на лавочки и переобувались. Но она не обратила внимания, что ребенок пошел потом в раздевалку без обуви, - говорит Ольга Денисова, заместитель директора школы № 67. - Она не заставляла ребенка ходить по школе в носках.

А что же классный руководитель? Когда она заметила, что у ребенка на ногах нет обуви? Дадим слово ей самой.

- Урок у нас начался в 2 часа дня, Ильи еще не было в классе, - вспоминает Ольга Линевская, классный руководитель мальчика. - Я стала ходить между рядами, проверять, выполнено ли домашнее задание, и увидела, что подошел Илья. Конечно, я не обратила внимания, что у него было на ногах. Во время урока я позвала его к доске, чтобы он выполнил одно из заданий, тогда и увидела, что он без обуви. Я спросила: «Илья, а почему ты разулся?» Он ответил, что забыл сменку дома. Тогда я сказала: «Ничего страшного, будешь в уличной ходить». Второй раз я заметила, что мальчик снова оказался без обуви, когда мы стали строиться в столовую. Мальчик пошел опять обулся. Он довольный был, никакого дискомфорта не испытывал. Да и в классе у нас очень тепло.

Еще один момент, который нам никто не прокомментировал: если ребенок хорошо учится и лишь один раз забыл дома сменку, почему его документы с такой легкостью отдают в другую школу? Педагоги недоговаривают? Или родители погорячились?

В общем, такая вот педагогическая поэма. Непонятно только, кому она пойдет на пользу и какие уроки из нее извлекут взрослые.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Уборщица ничего не может требовать от ученика»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса РЯБИНИНА:

- Технический персонал школы не имеет права давать указания ученикам, поскольку они - несовершеннолетние, а задача технического персонала - обеспечивать чистоту и порядок. Заниматься воспитанием и обучением школьников имеет право только педагогический состав. Ни одна техничка не может дать ребенку указание что-либо с себя снять. Я думаю, родителям нужно написать заявление на имя директора и попросить провести внутреннюю проверку действий технического персонала. А если ответ школы не удовлетворит, писать жалобы в прокуратуру и министерство образования.

КОМПЕТЕНТНО

«На шкафчики для учеников денег не хватает»

Отреагировала на эту историю и депутат Госдумы Вера Ганзя. Она была директором школы, так что о проблемах со сменной обувью знает не понаслышке:

- Я работала в сельской школе, и круглый год было спокойное отношение к сменной обуви. В сельской местности асфальт не везде - дети порой идут по грязи, а потом приносят ее в школу. Поэтому мы объясняли: дети должны приносить сменную обувь, и они приносили. Вторая обувь - это не прихоть, а забота о здоровье самих же детей. У тех, кто не приносил обувь, был выбор: помыть за собой там, где осталась грязь, например, под партой.

Но чтобы ребенок ходил по школе в носках - нонсенс! Это в принципе недопустимо! Поэтому, конечно, нужно было сделать мальчику замечание, спросить, почему он пришел без сменной обуви. И, безусловно, связаться с родителями.

А то, что произошло, - элементарное самодурство. Думают только о том, что касается их персональных обязанностей, что им придется мыть пол. Технический работник превысил свои полномочия. Чтобы такого не повторялось, в идеале в школе должны быть шкафчики для каждого ученика. Но где-то в школах для этого не хватает бюджета, а где-то - площадей.

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