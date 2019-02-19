На ЭПМ-НовЭЗ введено в работу новое оборудование по выпуску брикетированной электродной массы

На ЭПМ - Новосибирский электродный завод (входит в Группу ЭПМ, далее - ЭПМ-НовЭЗ) введен в работу новый шнекопоршневой пресс для производства брикетированной электродной массы. Реализация программы модернизации технологической линии по производству данной продукции позволит заводу увеличить существующую мощность формовочной машины на 25 тысяч тонн в год.

На сегодняшний день на ЭПМ-НовЭЗ утверждена программа отработки технологических параметров на шнекопоршневом прессе. До конца февраля будет выпущена тестовая партия новой брикетированной электродной массы и направлена на испытание заказчикам.

Шнекопоршневой пресс установлен в смесильно-прессовом цехе ЭПМ-НовЭЗ. Он оснащен современной системой управления, что позволяет контролировать технологические параметры линии по производству брикетированной электродной массы. В состав оборудования линии входит поточно-транспортная система, которая включает в себя конвейер охлаждения и осуществляет передачу массы в станцию затаривания для расфасовки готового продукта в «биг-бэги».

Продукция, выполненная на шнекопоршневом прессе, будет иметь новую форму брикета. Также в процессе производства новое оборудование позволит выпускать продукт с высокими качественными показателями.

Модернизация технологической линии по производству брикетированной электродной массы - один из инвестиционных проектов ЭПМ-НовЭЗ, направленный на повышение качества выпускаемой продукции и увеличение объемов ее производства. Во втором полугодии 2019 года начнется установка второго шнекопоршневого пресса, что позволит достичь производительности линии по выпуску брикетированной электродной массы до 50 тысяч тонн в год.

Брикетированная электродная масса предназначена для получения непрерывных самообжигающихся электродов электротермических печей черной, цветной металлургии и химической промышленности. Она применяется в производстве ферросплавов, карбида кальция, фосфора, абразивных материалов.