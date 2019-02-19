Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов

Банк УРАЛСИБ повысил процентные ставки на сроки 91 - 1100 дней по срочным вкладам в российских рублях. В среднем ставки по депозитам Банка УРАЛСИБ увеличились на 0,5 процентного пункта.

В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях, в зависимости от суммы и срока вклада, составляют:

• по вкладам вида «Доход» - от 6,1 до 7,5% годовых;

• по вкладам вида «Рост» - от 5,4 до 6,8% годовых;

• по вкладам вида «Комфорт» - от 5,1 до 6,5% годовых.

Максимальные ставки по указанным видам вкладов доступны в рамках пакета услуг «Прайвет».

Процентная ставка по вкладу «Почетный пенсионер», в зависимости от срока вклада, составляет 6,4 - 6,9% годовых. При этом минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».