2019-02-18T12:49:37+03:00
Говорит Новосибирск

«Это можно делать несколько раз в день» - новосибирский врач объяснил, как действует МРТ

Представители сети диагностических центров «МРТ Эксперт» ответили на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Врач МРТ-диагностики Антон Ходаков рассказал, как действует обследование.Врач МРТ-диагностики Антон Ходаков рассказал, как действует обследование.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Изменить размер текста:

Как действует МРТ-даигностика? Насколько часто можно ее проходить? Необходимо ли предписание врача? На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответили представители сети диагностических центров «МРТ Эксперт».

- МРТ – абсолютно безвредный метод обследования, поскольку нет эффекта облучения. Это - не аналог рентгеновского излучения. Метод основан на явлении магнетизма, которое не ассоциировано с облучением организма. У нас проходят обследование и дети разных возрастов, и беременные женщины, - объяснил в прямом эфире Антон Ходаков, врач-рентгенолог, врач МРТ-диагностики, врач-невролог, аспирант, научный сотрудник Новосибирского института органической химии имени Николая Ворожцова.

Доктор добавил, что МРТ может показать состояние всех внутренних органов, за исключением тех, которые подвергаются постоянному движению - сердца и легких. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Анна Фатьянова, заместитель директора «МРТ-Эксперт Новосибирск» провела в эфире конкурс. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Анна Фатьянова, заместитель директора «МРТ-Эксперт Новосибирск» провела в эфире конкурс.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Можно обследовать любые органы, кроме сердца и легких. О том, как действует МРТ – в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Оставалось меньше года»: из колонии под Новосибирском сбежал заключенный
Выпавшая с 26 этажа девушка чуть не убила прохожего
«Испуганные жильцы выбежали из дома во двор»: на Ключ-Камышинском плато загорелась квартира
«Услышали мужской крик и глухой удар»: молодую девушку нашли под окном 26-этажного дома
Спектакль не удался: в Новосибирске инкассатор с другом разыграли ограбление ради 180 тысяч рублей
Судившийся с мэрией чиновник возглавил жилищную инспекцию в Новосибирской области
Дорогие планктоны: под Новосибирском браконьеры выловили корма для рыб на 22 миллиона рублей
Минздрав региона взял на особый контроль случай смерти девочки в больнице после публикации «Комсомолки»
Пока на улице тепло: в Железнодорожном районе три десятка домов остались без воды и тепла
В купальнике и шлеме: беременная оголенная лыжница в парке «Горский» взорвала интернет
«Скорая» на льду: в Новосибирске вратарь хоккейной команды скончался во время матча
Погода на день в Новосибирске: 18 февраля потеплеет до плюс 1 градусов
Порвали хит-парады: новосибирской группе «Рви Меха – Оркестр» вручили премию рок-музыкантов
Ну, полетели!: c крыш новосибирских многоэтажек сходит неубранный снег
У них лапы перебиты: кочегар заманивает собак мясом, чтобы они попадали в капкан
Воровал офисную бумагу: новосибирец вынес 28 коробок из коммерческой организации
Вместо романтики – восемь ножевых: в день влюбленных новосибирца ударили ножом в спину
Хочу угнать машину, а вы мне мешаете: в Новосибирской области раскрыт угон
Крупный пожар на Элетрозаводской: спасатели замеряют воздух возле горящих складов