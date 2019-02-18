«Это можно делать несколько раз в день» - новосибирский врач объяснил, как действует МРТ

Как действует МРТ-даигностика? Насколько часто можно ее проходить? Необходимо ли предписание врача? На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» ответили представители сети диагностических центров «МРТ Эксперт».

- МРТ – абсолютно безвредный метод обследования, поскольку нет эффекта облучения. Это - не аналог рентгеновского излучения. Метод основан на явлении магнетизма, которое не ассоциировано с облучением организма. У нас проходят обследование и дети разных возрастов, и беременные женщины, - объяснил в прямом эфире Антон Ходаков, врач-рентгенолог, врач МРТ-диагностики, врач-невролог, аспирант, научный сотрудник Новосибирского института органической химии имени Николая Ворожцова.

Доктор добавил, что МРТ может показать состояние всех внутренних органов, за исключением тех, которые подвергаются постоянному движению - сердца и легких. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Анна Фатьянова, заместитель директора «МРТ-Эксперт Новосибирск» провела в эфире конкурс.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ